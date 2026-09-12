Antalya Muratpaşa\'da ambalaj deposundaki yangın eve sıçradı, müdahale sürüyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki ambalaj deposunda başlayan ve bir eve sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Yenigöl Mahallesi Lavanta Sokak'ta bir ambalaj deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, deponun yanındaki eve sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor.