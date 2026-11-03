Antalya Muratpaşa'da denizde hareketsiz bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi - Son Dakika
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Antalya Muratpaşa'da denizde hareketsiz bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi

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Antalya Muratpaşa'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada hareketsiz duran kişi deniz polisince bota alındı. Sağlık ekibi kontrolde henüz kimliği öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi, cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, denizde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi'nde bulunan Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada hareketsiz duran kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı bot sevk edildi.

Bölgeye gelen deniz polisi su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi bota alarak Kaleiçi Deniz Polis Noktasına getirdi.

112 Acil Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde, henüz kimliği öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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