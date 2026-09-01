Antalya Muratpaşa'da küreği kırılan paddle board'daki 2 kişi Deniz Polisi botuyla kurtarıldı
Muratpaşa ilçesi Falez Parkı açıklarında paddle board ile denize açılan H.K. ve İ.C., küreklerinin kırılması sonucu kıyıya dönemedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Deniz Polisi ekipleri, mahsur kalan 2 kişiyi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Antalya'da paddle board ile denize açıldıktan sonra küreklerinin kırılması sonucu mahsur kalan 2 kişiyi polis ekipleri botla kurtardı.
Muratpaşa ilçesi Falez Parkı açıklarında paddle board ile denize açılan H.K. ve İ.C, kullandıkları küreklerin kırılması nedeniyle kıyıya dönemedi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, denizde mahsur kalan 2 kişiyi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.
H.K. ve İ.C'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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