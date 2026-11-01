Antalya Muratpaşa'da motosikletli kaldırıma çıkamayan yaşlıyı yolun karşısına geçirdi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün, yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı adama yardım etmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaldırıma çıkmakta zorlandığı için araç yolunda ilerlemek zorunda kalan yaşlı adam, trafikte kısa süreli yavaşlamaya neden oldu.

Durumu fark eden motosiklet sürücüsü, bir süre yaşlı adama eşlik etti. Ardından motosikletini park eden sürücü, yaşlı adamın yolun karşısına güvenli şekilde geçmesine yardımcı oldu.

Sürücünün yaşlı adama yardım etmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.