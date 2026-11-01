Antalya Muratpaşa'da motosikletli kaldırıma çıkamayan yaşlıyı yolun karşısına geçirdi - Son Dakika
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Antalya Muratpaşa'da motosikletli kaldırıma çıkamayan yaşlıyı yolun karşısına geçirdi

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde motosiklet sürücüsü, kaldırıma çıkmakta zorlanan yaşlı adamın yolun karşısına geçmesine yardım etti. Yaşlı adamın araç yolunda ilerlemesi trafikte kısa süreli yavaşlamaya neden olurken, yardım anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün, yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı adama yardım etmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaldırıma çıkmakta zorlandığı için araç yolunda ilerlemek zorunda kalan yaşlı adam, trafikte kısa süreli yavaşlamaya neden oldu.

Durumu fark eden motosiklet sürücüsü, bir süre yaşlı adama eşlik etti. Ardından motosikletini park eden sürücü, yaşlı adamın yolun karşısına güvenli şekilde geçmesine yardımcı oldu.

Sürücünün yaşlı adama yardım etmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA
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