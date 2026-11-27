Antalya Muratpaşa'da müstakil evdeki yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Kızıltoprak Mahallesi'nde Mustafa Maraç'a ait müstakil evde çıkan yangın söndürüldü. Yangında kullanılamaz hale gelen evini depo olarak kullanan Maraç, eylül ayında da yangın çıktığını ve o zamandan beri oğlunun yanında kaldığını söyledi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Kızıltoprak Mahallesi 938 Sokak'ta Mustafa Maraç'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Ev sahibi Mustafa Maraç, gazetecilere, eylül ayında evinde yangın çıktığını, o zamandan beri oğlunun yanında kaldığını söyledi.
Yangını komşularının haber vermesiyle öğrendiklerini ifade eden Maraç, evi depo olarak kullandıklarını kaydetti.
Kaynak: AA
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