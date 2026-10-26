Antalya Muratpaşa'da takla atan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Antalya Muratpaşa'da takla atan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı

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Antalya Muratpaşa\'da takla atan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı
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Antalya Muratpaşa'da dün saat 23.00 sıralarında refüje çarpan otomobil takla atarak kullanılamaz hale geldi. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde refüje çarptıktan sonra takla atan otomobil kullanılamaz hale geldi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sokullu Caddesi'nden Eski Sanayi istikametinde meydana geldi. 07 NAC 22 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, ters döndü. Araç kullanılamaz hale geldi. Takla atan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü, tedbir amaçlı ambulansla yakındaki bir hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
MuratpaşaAntalyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Muratpaşa'da takla atan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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