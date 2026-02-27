Antalya'nın Fetih Kutlamaları Yapılacak - Son Dakika
Antalya'nın Fetih Kutlamaları Yapılacak

Antalya'nın Fetih Kutlamaları Yapılacak
27.02.2026 13:22
Antalya'nın fethinin 819. yılı ve Atatürk'ün kente gelişinin 96. yılı etkinliklerle kutlanacak.

Antalya'nın fethinin 819. yıl dönümü ile Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 96. yıl dönümleri, sempozyum, sergi ve konserlerle kutlanacak.

Vali Hulusi Şahin, Yavuz Özcan Parkı'ndaki Gıyaseddin Keyhüsrev heykeli önünde düzenlenen basın toplantısında, ev sahipliği yapacakları iki önemli etkinliğin hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi ve paydaşlarla birlikte 5 Mart'ta Antalya'nın fethinin 819., 6 Mart'ta ise Atatürk'ün kente gelişinin 96. yıl dönümünü kutlayacaklarını belirten Şahin, kutlamaların Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birlik Komutanlığı konseriyle başlayacağını vurguladı.

Sempozyumun yanı sıra Muratpaşa Camisi'nde Mevlid-i Şerif ve fetih sergisi gibi programların da yer alacağını belirten Şahin, 6 Mart'ta Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 96. yıl dönümü etkinliklerinin ise saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde başlayacağını kaydetti.

Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat tarafından Alanya'da inşa edilen Kızılkule'nin 800. yılının da kutlamalar kapsamında yer alacağını belirten Şahin, "İz yapan temel değerlere sahip çıkmaya, Türk tarihinin, Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın altın sayfalarını yeni nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde Cumhuriyet tarihini ve Atatürk'ün mirasını genç kuşaklara benimsetmek için çalışmalarımız sürecek." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen de Antalya'nın fethinin sadece bir şehrin surlarının aşılması değil, bir medeniyetin, inancın ve ruhun bu topraklarda kök salması olduğunu söyledi.

Tarihe ve kültüre sahip çıkarak kutlu mirası gençlere doğru şekilde aktarmaya çalıştıklarını anlatan Özen, "Üniversitemiz 2018'den bu yana kutlamalara etkin şekilde katılarak fetihin bilimsel boyutta ele alınmasına öncülük etmektedir. Bu yıl da 'Kadim Antalya Antik Çağ'dan Cumhuriyet'e Kent Kültürü, Coğrafya ve Toplum' başlıklı sempozyumumuzu gerçekleştireceğiz. 'Fetihnameler' fotoğraf sergisinin açılışını yapacağız." ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek ise Cumhuriyet Meydanı'nda Kıraç konseri düzenleyeceklerini bildirdi.

Basın toplantısında, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 11. ve 12. yüzyıl saray kostümleri de sergilendi.

Kaynak: AA

Antalya'nın Fetih Kutlamaları Yapılacak

