Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Sarılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücüler İsmail K. ve Büşra G.Ö. ile otomobilde bulunan G.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İsmail K. idaresindeki 07 CMR 431 plakalı otomobil, Sarılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde karşı yönden gelen Büşra G.Ö. yönetimindeki 07 CAC 314 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan G.K. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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