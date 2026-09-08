Antalya'nın tarihsel ve kültürel değerleri 76 farklı eserle sergilendi - Son Dakika
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Antalya'nın tarihsel ve kültürel değerleri 76 farklı eserle sergilendi

Antalya\'nın tarihsel ve kültürel değerleri 76 farklı eserle sergilendi
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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı'nca hazırlanan 'Bir Başka Antalya' projesi tamamlandı. Proje kapsamında 29 sanatçının ürettiği 76 eser, Antalya Kültür Sanat koleksiyonuna kazandırıldı ve 18 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı tarafından hazırlanan "Bir Başka Antalya" projesi kapsamında 29 sanatçının ürettiği resim, heykel gibi farklı 76 eser, Antalya Kültür Sanat koleksiyonuna kazandırıldı.

ATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın tarihsel ve kültürel değerlerini sanatçıların farklı bakış açılarıyla ele aldığı proje, 3 yıllık çalışmanın ardından tamamlandı.

Kentte yaşayanların alışılmış bakışının dışında yeniden keşfedilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, her yıl farklı sanatçılar Antalya'ya davet edilerek kentle ilgili duygu ve gözlemlerini eserlerine yansıtmaları istendi. Sanatçıların bir arada üretim yaptığı çalıştaylar sonunda ortaya çıkan eserler, "Bir Başka Antalya Koleksiyonu" adı altında bir araya getirildi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, kentin dışarıdan nasıl görüntüğünü ortaya çıkarmak amacıyla böyle bir çalışma yapıldığını belirtti.

Projenin kentin görsel hafızasına önemli katkı sunduğunu dile getiren Hacısüleyman, "Proje, 3 yıllık çalışmanın ardından 76 eserlik bir koleksiyonla tamamlandı. Antalya'yı farklı sanatçıların gözünden yeniden keşfetmek istedik. Sanatçılarımızın kente ilişkin duygularını ve bakış açılarını eserlerine yansıtmaları bizim için çok kıymetliydi." ifadesini kullandı.

Hacısüleyman, eski başkan merhum Ali Bahar'ın fikriyle ortaya çıkan projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen sanatçılara, küratöre ve destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Projenin Küratörü Mustafa Ağatekin de ortaya çıkan koleksiyonun ileriki dönemde daha da geliştirilerek Antalya'da bir çağdaş sanat müzesinin oluşturulmasına katkı sağlamasını hedeflediklerini kaydetti.

Antalya Kültür Sanat'ta sergilenen eserler, 18 Ekim'e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'nın tarihsel ve kültürel değerleri 76 farklı eserle sergilendi - Son Dakika

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