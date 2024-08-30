Antalya\'nın yeni Emniyet Müdürü göreve başladı

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ANTALYA'nın yeni Emniyet Müdürü İlker Arslan, 29 Ağustos günü görevine başladı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde resmi törenle karşılanan İlker Arslan ilk ziyaretini Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nin olduğu birime yaptı.

Üsküp'te İçişleri müşavirliği görevinde bulunan ve daha önce Tanık Koruma Daire Başkanlığı da yapmış olan İlker Arslan, Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik'in yerine atandı. Yeni müdür Arslan, 13 gün sonra Antalya Emniyet Müdürü olarak yeri görevine başladı. İlker Arslan, Antalya Emniyet Müdürlüğü binasında resmi törenle karşılandı. Personel tarafından çiçek takdim edilen karşılamada, emniyet müdür yardımcıları, birim amirleri ve personel yer aldı. Arslan, daha sonra personeliyle toplantı yaptı.Törene ait görüntüler Antalya Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından şu duyuruyla yayınlandı: "Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atanan İl Emniyet Müdürümüz Sayın İlker Arslan, il emniyet müdür yardımcılarımız ile birim amirlerimiz ve personelimiz tarafından emniyet müdürlüğümüz hizmet binası önünde törenle karşılandı."

İLK ZİYARETİNİ YAPTI

Karşılamada töreninden sonra yeni makamına geçen İlker Arslan, ilk ziyaretini ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi birimine yaptı. Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından bu ziyaretle ilgili de şu duyuru yapıldı: "Emniyet Müdürümüz Sayın İlker Arslan ilimizde göreve başlamasının ardından Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğümüzü ziyaret ederek Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) çalışmalarını yerinde izledi. İl Emniyet Müdürümüz Sayın İlker Arslan, ilimizdeki mevcut kamu güvenliğinin devamının sağlanmasında önemli payı olan KGYS kameralarından işlek meydanlar, cadde, sokak ve park gibi kamuya açık alanlar ile ilgili bilgi aldı."

HABER: Mehmet ÇINAR/ ANTALYA,