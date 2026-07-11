Antalya Parkı'nda Hayvanlara Yaz Serinliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı sakinleri, sıcak havalardan olumsuz etkilenmemeleri için buzlu meyve ve sebze kokteylleriyle besleniyor.

Büyükşehir Belediyesince 115 türden yaklaşık 1500 hayvana ev sahipliği yapan yaşam parkında, yaz sıcaklarına karşı hayvanların konforunu artırmak amacıyla serinletici uygulamalar gerçekleştiriliyor.

Ekipler, parkta bulunan bozayılar, lemurlar ve primatlar için haftanın belirli günlerinde, enerji ihtiyaçlarına göre hazırlanan buzlu yiyecekleri kafeslere bırakıyor.

Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine, yaz sıcaklarının özellikle sıcağa duyarlı hayvanlarda stres oluşturabildiğini söyledi.

Bu nedenle önleyici ve zenginleştirici çalışmalar yaptıklarını ifade eden Arsun, "Hayvanlar için buzlu meyve ve sebzeler hazırlıyoruz. Bu çalışma sadece beslenme desteği değil, aynı zamanda bir zenginleştirme uygulaması. Buzun içerisindeki sebze ve meyveleri çıkarmaya çalışırken vakit geçiriyor, serinliyor ve birbirleriyle etkileşim kuruyorlar." dedi.

Parkta bulunan 7 bozayının yaz sıcaklarına karşı farklı imkanlarla desteklendiğini aktaran Arsun, ayıların kendilerine ait inleri, iç alanları, kum ve su havuzları ile ağaçlık bölgelerde vakit geçirebildiğini kaydetti.

Arsun, yaz döneminde bozayıların diyetlerine haftada iki gün sulu meyvelerden hazırlanan dondurulmuş eklemeler yapıldığını belirterek, parktaki 15 lemur ve diğer primatlar için de benzer serinletici rasyonların uzman personel tarafından planlandığını sözlerine ekledi.