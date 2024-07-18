Antalya Şehir Hastanesi\'nde Engellilere Elektrikli Buggy Hizmeti

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ANTALYA'nın en büyük hastanesi olan şehir hastanesinde, yürümekte zorluk çeken hastalar gidecekleri polikliniklere elektrikli buggy araçları ile taşınıyor.

Antalya'nın ilk ve tek şehir hastanesi olarak Kepez ilçesinde 372 bin metrekare arazi üzerine inşa edilen hastane, 2 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. 5 bloktan oluşan 1400 yatak kapasiteli hastane bünyesinde 246 yoğun bakım yatağı, 300 poliklinik, 43 ameliyathane bulunuyor. Bölgenin en büyük hastanelerinden olan Antalya Şehir Hastanesi'ne her gün binlerce hasta başvuruyor. Hastalara son teknolojik cihazlarla tedavi konusunda imkan sağlanan hastanede başlatılan yeni uygulama ile engelli veya yürümekte zorlananlar için poliklinikler arasında elektrikli buggy araç hizmet vermeye başladı. Destek isteyen hastalar, hastane girişinden servislere, servislerden de araçlarına veya duraklara araç ile taşınıyor.

'ÇOK İYİ BİR UYGULAMA'

Aracı kullanan hastalardan Perihan Küçükköse, "Çocuğum rahatsızlandığı için geldik ve eve gitmek için çıktık. Özel hastaneden daha ilgililer, her konuda çok titizler. Bu hizmeti de görünce çok şaşırdım. Gideceğimiz yere kadar bizi götürecekler" dedi.

Yürümekte zorlandığı için aracı kullanan Hüseyin Aydoğdu, "Yürümekte zorlanan hastaları bu şekilde götürüyorlar. Bu hizmetten çok memnun oldum. Çok iyi bir uygulama. Arkadaşlar, kapıda her zaman bekliyor. Çıkışta da arkadaşlar yine 'Gideceğiniz yere götürelim' diye kendileri teklifte bulunuyorlar. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'GÜNLÜK ORTALAMA 40 KİŞİ TAŞIYORUZ'

Aracı kullanan hastane personeli Mustafa Koca, "Hastalarımızı, hastanemizin giriş kapısından gidecekleri polikliniklere götürüyoruz. Günlük ortalama 40 kişi taşıyoruz. Bizden çok memnunlar. Kullananlar, genelde teşekkür ediyor. Genelde yaşlılar ve yürüme engeli olanlar tercih ediyor" dedi.