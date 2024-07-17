Antalya Serik İlçe Jandarma Komutanlığına Yeni Atama - Son Dakika
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Antalya Serik İlçe Jandarma Komutanlığına Yeni Atama

Antalya'nın Serik İlçesinde Jandarma Üsteğmen Ali Duman, İlçe Jandarma Komutanlığı görevine başladı. Duman, önceki görevinde Tunceli Özel Harekat Tabur Komutanlığında görev yapmıştır. Yeni görevinde ilçenin huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışacaklarını belirtmiştir.

17.07.2024 13:15
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Antalya'nın Serik İlçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Üsteğmen Ali Duman görevine başladı.

Serik'te 5 yıllık görev süresini tamamlayan Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, Aksu İlçe Jandarma Komutanı olarak atandı.

Aktürk'ten boşalan İlçe Jandarma Komutanlığı'na ise Jandarma Üsteğmen Ali Duman getirildi.

Bundan önce Tunceli Özel Harekat Tabur Komutanlığında Özel Harekat Bölük Komutanı olarak görev yapan Duman, İlçe Jandarma Komutanlığı görevini devraldığında, "İlçenin Huzur ve güvenliğini sağlamak için özverili bir şekilde çalışacağız." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Serik İlçe Jandarma Komutanlığına Yeni Atama - Son Dakika

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