Antalya Serik'te ağaca çarpan otomobilin 71 yaşındaki sürücüsü kurtarılamadı - Son Dakika
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Antalya Serik'te ağaca çarpan otomobilin 71 yaşındaki sürücüsü kurtarılamadı

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Antalya Serik\'te ağaca çarpan otomobilin 71 yaşındaki sürücüsü kurtarılamadı
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Antalya'nın Serik ilçesinde Belek-Serik yolunda saat 13.00 sıralarında direksiyon başında fenalaşan 71 yaşındaki sürücü, otomobiliyle refüjdeki ağaca çarptı. Kalbi duran sürücüye kalp masajı yapıldı, kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde direksiyon başında fenalaşan Mehmet Erol Bozoğlu (71), otomobiliyle refüjdeki ağaca çarptı. Duran kalbi kalp masajıyla çalıştırılan Mehmet Erol Bozoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Belek- Serik yolunda meydana geldi. Mehmet Erol Bozoğlu'nun kontrolünü yitirdiği 06 CIB 993 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücünün direksiyon başında fenalaştığı ve kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Bozoğlu ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Mehmet Erol Bozoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bozoğlu'nun cenazesi morga konuldu.

Öte yandan, otomobilin kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarptığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya Serik'te ağaca çarpan otomobilin 71 yaşındaki sürücüsü kurtarılamadı - Son Dakika
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