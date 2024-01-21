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Antalya Serik'te Hortum Sonucu Seralarda Hasar Oluştu - Son Dakika
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Antalya Serik'te Hortum Sonucu Seralarda Hasar Oluştu

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan hortum, Aşağıkocayatak Mahallesi'nde bulunan seralarda hasara neden oldu. 12 üreticiye ait toplam 20 dekar serada çatı çökmeleri, cam kırılmaları ve ekili domateslerin zarar görmesi gibi hasarlar meydana geldi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zarar tespit çalışmalarına başladı.

Antalya Serik\'te Hortum Sonucu Seralarda Hasar Oluştu
21.01.2024 - 19:35,
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Antalya'nın Serik ilçesinde hortum nedeniyle bazı seralarda hasar oluştu.

Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran yağış sürüyor.

Serik'teki Aşağıkocayatak Mahallesi'nde oluşan hortum 12 üreticiye ait toplam ekili 20 dekar seraya zarar verdi.

Seraların bir bölümünün çatısı çöktü, camları kırıldı. Plastik seraların muşambaları yırtılırken, sera içerisinde ekili domatesler zarar gördü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince zarar tespit çalışmalarına başlandı.

Kaynak: AA
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