Antalya Serik'te kamyonun kopan tekerleği reklam tabelasına çarptı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde seyir halindeki kamyonun yerinden kopan tekerleği yol kenarındaki reklam tabelasına çarparak, hasar verdi. Olay anı kameraya yansıdı.

Serik'e bağlı Belek Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen kamyon seyir halindeyken tekerleklerinden biri yerinden koptu. Yol kenarına doğru hızla savrulan tekerlek bir reklam tabelasına çarparak hasar verdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde seyir halindeki kamyonun fırlayan tekerinin hızla ilerleyip, karşı yönden gelen ve yol kenarında park halindeki araçların arasından geçerek tabelaya çarpma anları yer aldı.

Haber- kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,