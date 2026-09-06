Antalya Serik'te orman yangınına 5 uçak ve 15 helikopterle müdahale sürüyor
Antalya'nın Serik ilçesi Akbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için 5 uçak, 15 helikopter, 75 arazöz ve 450 personelle havadan ve karadan müdahale ediyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Akbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına, 5 uçak, 15 helikopter, 75 arazöz, 3 iş makinesi, 450 personel ve yangın işçisi ile müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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