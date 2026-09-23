Antalya Serik'te otomobil refüjdeki ağaca çarptı, 71 yaşındaki sürücü kurtarılamadı

Antalya Serik'te otomobil refüjdeki ağaca çarptı, 71 yaşındaki sürücü kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Serik'te otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 71 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kaza yerinde kalp masajı yapılan ve Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı; cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Antalya'nın Serik ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Erol Bozoğlu'nun (71) kullandığı 06 CIB 993 plakalı otomobil, Belek'te Turizm Caddesi'nde refüjdeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde kalp masajı yapılan ve ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Bozoğlu, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Direksiyon başında fenalaştığı ve kalp krizi geçirdiği iddia edilen Bozoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otomobilin yavaş ilerlediği halde kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarptığı ve bölgeye giden sağlık ekiplerinin sürücüye kalp masajı yaptığı anlar görüldü.
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