Antalya Serik'te otomobilin motorundaki yangın itfaiyece söndürüldü, araç hasar gördü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobil motor kısmında çıkan yangın nedeniyle hasar gördü.

Olay, Kökez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Küçükdemir işe gitmek üzere yola çıktığı otomobili seyir halindeyken motor kısmından duman yükseldiğini fark etti. Küçükdemir, otomobilini yol kenarına park ederek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler aracın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobilin motor kısmında hasar meydana geldi.