Antalya Serik'te yangın bölgesinde köpek su birikintisinde serinleyip uzandı
Antalya Serik'te kontrol altına alınan yangın bölgesinde ekipler çalışırken bir köpek, tankerden dökülen suyun birikintisine girdi. Köpek, bir süre burada uzanarak bekledi.
KÖPEK SU BİRİKİNTİSİNE GİRDİ
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi'nde büyük oranda kontrol altına alınan yangın bölgesinde ekiplerin çalışması sürüyor. Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği bölgede bir köpek, tankerden dökülen suyun oluşturduğu birikintiye girdi. Köpek, bir müddet burada uzanarak bekledi.
Kaynak: DHA
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