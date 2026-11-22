Antalya'nın Serik ilçesinde zeytin hasadının yoğunlaşmasıyla zeytinyağı fabrikalarında hareketlilik arttı.

Üreticilerin talebini karşılamak için 24 saat aralıksız çalışan fabrikalarda sıkım sırası bekleyenler, zaman zaman bir günü aşan kuyruklar oluşturuyor. Üreticiler, araç kuyruklarında gece boyunca sohbet ederek sıralarının gelmesini bekliyor.

Zeytin üreticisi Mehmet Ali Durna, yaklaşık 24 saat sıra beklediklerini belirterek, "Vakit geçirmek için gelgit yapıyoruz. Arabaları sayıyoruz. Şu anda tam olarak sıramızı bilemiyorum ama önümüzde 30 araba vardır. Bu yıl yağ oranı geçen yıla göre düşük. İnşallah gelecekte daha iyi olur. Zeytinyağı ve zeytin fiyatları çok düşük, dolayısıyla masrafı karşılamıyor." dedi.

Üretici Mehmet Kır da önceki gün ikindi saatlerinden itibaren fabrikada beklediklerini ifade ederek, "Arkadaşlarla sohbet edip geçmişimizi yad ediyoruz. Şu araba nasıl, şu traktörlerden hangisi iyidir, bir fabrika daha olsa acaba iyi olur mu, onları konuşuyoruz. Gece de buradaydık. Herkes burada sabahladı." diye konuştu.

"8 kilo zeytinden 1 kilo yağ alabiliyoruz"

İşletme sahibi Şevket Gaffar ise yoğunluk nedeniyle vatandaşların yaklaşık 30 saat sırada beklediğine dikkati çekerek, "Bu sene zeytin fazla ama yağ oranı düşük. 8 kilo zeytinden 1 kilo yağ alabiliyoruz. Bu yoğunluktan vatandaş da rahatsız, biz de rahatsızız. Vatandaşla sabah akşam iç içeyiz. Günlük 3 saat uyku ile ayakta kalmaya çalışıyoruz. Tahminimize göre sıkım işlemimiz 40 gün daha sürecek." ifadelerini kullandı.

Üreticilere zeytin toplama sürecini zamana yaymaları çağrısında bulunan Gaffar, "Vatandaşlarımıza acele etmeyin, toplamayı azaltın, siz de rahatlayın, biz de rahatlayalım, atık fabrikaları da rahatlasın diyoruz. Bu yıl telaş büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Fabrikalara getirilen zeytinler önce tartılarak teslim alınıyor, ardından tam otomatik makinelerde yıkanıp ezilerek sıkım işleminden geçiriliyor. Elde edilen zeytinyağı bidonlara doldurulup yeniden tartılarak üreticilere teslim ediliyor.