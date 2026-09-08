Antalya Serik'teki orman yangınında hasar tespit çalışmaları başladı; can kaybı yok - Son Dakika
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Antalya Serik'teki orman yangınında hasar tespit çalışmaları başladı; can kaybı yok

Antalya Serik\'teki orman yangınında hasar tespit çalışmaları başladı; can kaybı yok
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Antalya'nın Serik ilçesinde dün gece çıkan ve 9 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınının ardından hasar tespit çalışmaları başladı. Yetkililer bölgede incelemelerde bulunurken, bazı evlerin zarar gördüğü yangında can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Antalya'nın Serik ilçesinde dün gece başlayıp, 9 saat sonunda kontrol altına alınan orman yangının söndürülmesinin ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı. Antalya vali yardımcıları Mustafa Hulusi Arat ve Tahsin Aksu ile Serik Kaymakamı Cemal Şahin yangın bölgesine giderek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden yangının son durumu ve bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Cemal Şahin, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Sarıabalı Mahallesi'nde çeşitli noktalarda dün gece saatlerinde meydana gelen yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonrası tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bazı evler zarar görürken herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Kaymakamlığımıza bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada hasar tespit çalışmalarına başladı" dedi.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Antalya, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Serik'teki orman yangınında hasar tespit çalışmaları başladı; can kaybı yok - Son Dakika

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