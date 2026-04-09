Antalya Sosyal Güvenlikte Tahsilat Oranında Türkiye Birincisi

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, Antalya'nın tahsilat oranı itibarıyla Türkiye birincisi olduğunu açıkladı. İl genelinde sosyal güvenlik kapsamında 2 milyon 683 bin 636 kişi yer alırken, gelir testi yaptıranlar hariç 2 milyon 520 bin 636 kişiden 954 bin 614'ü aktif sigortalı, 532 bin 434'ü emekli ve 1 milyon 33 bin 292'si bakılmakla yükümlü vatandaş olarak belirlendi. Nüfusun yüzde 96,6'sı sosyal güvenlik kapsamında bulunuyor.

Tanrıöver, Antalya'da 99 bin 245 iş yeri bulunduğunu ve 924 personelle hizmet verdiklerini belirtti. İl genelindeki 954 bin 614 sigortalıdan 656 bin 181'inin sigorta prim teşviklerinden yararlandığını, toplam teşvik tutarının ise 1 milyar 329 milyon 186 bin TL olduğunu açıkladı. Teşvikler arasında 5510 sayılı kanun kapsamındaki 5 puanlık prim indirimi ilk sırada yer alırken, turizm sektöründe istihdamın yaz aylarında 340 binin üzerine çıktığı vurgulandı.