Antalya Sosyal Güvenlikte Tahsilat Oranında Türkiye Birincisi
Antalya Sosyal Güvenlikte Tahsilat Oranında Türkiye Birincisi

09.04.2026 10:21
Antalya'nın sosyal güvenlik kapsamındaki tahsilat oranlarıyla Türkiye birincisi olduğunu açıklayan İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, 2 milyon 683 bin kişiden 954 bin 614'ünün aktif sigortalı olduğunu belirtti.

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, Antalya'nın tahsilat oranı itibarıyla Türkiye birincisi olduğunu açıkladı. İl genelinde sosyal güvenlik kapsamında 2 milyon 683 bin 636 kişi yer alırken, gelir testi yaptıranlar hariç 2 milyon 520 bin 636 kişiden 954 bin 614'ü aktif sigortalı, 532 bin 434'ü emekli ve 1 milyon 33 bin 292'si bakılmakla yükümlü vatandaş olarak belirlendi. Nüfusun yüzde 96,6'sı sosyal güvenlik kapsamında bulunuyor.

Tanrıöver, Antalya'da 99 bin 245 iş yeri bulunduğunu ve 924 personelle hizmet verdiklerini belirtti. İl genelindeki 954 bin 614 sigortalıdan 656 bin 181'inin sigorta prim teşviklerinden yararlandığını, toplam teşvik tutarının ise 1 milyar 329 milyon 186 bin TL olduğunu açıkladı. Teşvikler arasında 5510 sayılı kanun kapsamındaki 5 puanlık prim indirimi ilk sırada yer alırken, turizm sektöründe istihdamın yaz aylarında 340 binin üzerine çıktığı vurgulandı.

Son Dakika Güncel Antalya Sosyal Güvenlikte Tahsilat Oranında Türkiye Birincisi - Son Dakika

Sinan Akçıl’ın Milli Takım marşının detayları ortaya çıktı Sinan Akçıl’ın Milli Takım marşının detayları ortaya çıktı
Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı
Derbilerin faturası ağır oldu TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri Derbilerin faturası ağır oldu! TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri
Baharı beklerken 5 ile lapa lapa kar yağdı Baharı beklerken 5 ile lapa lapa kar yağdı
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi
Mustafa Mert Koç 14 yıl önceki halini paylaştı Görenler inanamadı Mustafa Mert Koç 14 yıl önceki halini paylaştı! Görenler inanamadı

11:01
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
10:33
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı Önce paylaştı sonra sildi
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı! Önce paylaştı sonra sildi
10:30
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
10:22
Bekçi olmanın şartları değişti
Bekçi olmanın şartları değişti
09:48
Akaryakıta dev indirim geliyor Tarih ve rakam netleşti
Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti
09:22
Dünyaya rahat nefes almak haram 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
SON DAKİKA: Antalya Sosyal Güvenlikte Tahsilat Oranında Türkiye Birincisi - Son Dakika
