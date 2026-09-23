Antalya Su Zirvesi'nde suyun doğru kullanımı ve COP31 hazırlığı için çağrı yapıldı - Son Dakika
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Antalya Su Zirvesi'nde suyun doğru kullanımı ve COP31 hazırlığı için çağrı yapıldı

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Antalya Su Zirvesi\'nde suyun doğru kullanımı ve COP31 hazırlığı için çağrı yapıldı
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Antalya'da düzenlenen Su Zirvesi'nde kentin su geleceği ve COP31 hazırlığı için ortak adımlar ele alındı. Vali Hulusi Şahin suyun doğru ve ihtiyaç kadar kullanılması gerektiğini, ATB Başkanı Ali Çandır ise arıtılmış suyun yeniden ekonomiye kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Antalya'nın su geleceğine yönelik ortak eylemlerin belirlenmesine ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) kentin somut adımlarla hazırlanmasına katkı sağlamak amacıyla "Antalya Su Zirvesi" gerçekleştirildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvede yaptığı konuşmada, suyun gelecek demek olduğunu söyledi.

Dünyanın çok hızlı şekilde değiştiğini, nüfus artışıyla nüfus başına harcanan su miktarının da arttığını belirten Şahin, temiz ve tatlı suyun gitgide azaldığını dile getirdi.

Seraların yeni anlayışla yeniden yapılması gerektiğine işaret eden Şahin, kuyulardan elde edilen suyun tarımda pervasızca kullanıldığını, bu konuda belli çözümler üretmek gerektiğini ifade etti.

Akıllı sayaç sisteminin öneminden bahseden Şahin, "Suyu doğru ve ihtiyacınız kadar kullanırsanız bizim suyumuz bize yeter. Yeter ki doğru kullanalım, sonrasında rahat edeceğiz. Sorumluluğumuzu yerine getirelim. Çiftçiysen, turizmciysen sorumluluğunu yerine getir. Evimizde, mutfağımızda da aynı şey geçerli. Bu bir yaşam biçimi, anlayış meselesi. Suyu israf etmemek bir kültür. Bu kültürü edineceğiz." diye konuştu.

"Su meselesini Antalya'nın geleceğinin temel meselelerinden biri olarak görüyoruz"

ATB Başkanı Ali Çandır da suyun artık yalnızca çevrenin ya da tarımın konusu olmadığını, üretimin, gıdanın, turizmin, sanayinin, kent yaşamının ve ekonominin konusu olduğunu söyledi.

ATB olarak 2026 yılı çalışma temasını "su" olarak belirlediklerini dile getiren Çandır, "Çünkü biz su meselesini yalnızca bugünün problemi olarak görmüyoruz. Antalya'nın önümüzdeki 10, 20, 30 yıllık geleceğinin temel meselelerinden biri olarak görüyoruz. Artık yalnızca 'Ne kadar suyumuz var?' sorusunu sormamız yeterli değil. Asıl sorumuz 'Sahip olduğumuz suyu ne kadar doğru ve ne kadar verimli kullanıyoruz?' olmalı." diye konuştu.

Çandır, uygun koşullarda arıtılmış suyun tarımda, sanayide, peyzajda ve farklı kullanım alanlarında yeniden hayata ve ekonomiye kazandırılabilmesi gerektiğini vurguladı.

Yağmur suyunun mümkün olduğunca değerlendirilecek bir kaynak olarak görülmesi gerektiğinin altını çizen Çandır, tarımda toprağın, bitkinin ve iklimin gerçek ihtiyacına göre sulama yapılması, sera çatılarına düşen yağmurun değerlendirilmesi ve turizmde iyi uygulamaların yaygınlaştırılması gerektiğine işaret etti.

Çandır, COP31'i Antalya'nın yıllardır konuştuğu iklim ve su konularında somut adımlar atması için önemli bir fırsat olarak gördüklerini kaydetti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da üniversite bünyesinde Su Enstitüsü kurulmasına yönelik adımların atıldığını bildirdi.

Toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA
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