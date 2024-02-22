Antalya Valisi Hulusi Şahin Manavgat'ta İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Antalya Valisi Hulusi Şahin Manavgat'ta İncelemelerde Bulundu

Antalya Valisi Hulusi Şahin Manavgat\'ta İncelemelerde Bulundu

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Manavgat ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu. Vali Şahin, yeni yapılan hükümet konağını ziyaret ettikten sonra Kaymakamlık binasında ilçe müdürlükleri ve birimleri inceledi. Daha sonra Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Şahin, turizm, tarım ve sanayi alanında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu himayesinde yapımı devam eden öğrenci yurdu ve Manavgat Devlet Hastanesi inşaatı hakkında bilgi aldı.

22.02.2024 12:10  Güncelleme: 12:13
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Antalya Valisi Hulusi Şahin, Manavgat ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Şahin ilk olarak ilçede yeni yapılan hükümet konağını ziyaret etti. Kaymakamlık binasında ilçe müdürlükleri ve birimleri inceleyen Şahin, Kaymakam Adil Karataş'tan Hükümet Konağı ve ilçe hakkında detaylı bilgi aldı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ersin Selimefendigil'i ziyaret etti.

İlçedeki temasları kapsamında Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret eden Şahin, Başkan Seydi Tahsin Güngör ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. İlçede turizm, tarım ve sanayi alanında gerçekleştiren faaliyetler hakkında detaylı bilgi aldı. Ziyarette Başkan Güngör Vali Şahin'e Manavgat'n coğrafi işaretli ürünü Manavgat susamı ve keçi boynuzu pekmezini tanıtıldı. Ardından Manavgat Ziraat Odasına geçen Şahin, burada Oda Başkanı Rasim Metin'den odanın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı, Odanın Ulualan bölgesinde yaptırdığı zeytin yağı fabrikasının inşaatını da incelemede bulundu.

Manavgat ziyaretinde kamu yatırımlarını da yerinde inceleyen Vali Şahin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu himayesinde yapımı devam eden 762 kişi kapasiteli öğrenci yurdu ve Aşağıışıklar Mahallesi'nde yapımına başlanan 60 bin 17 metrekare kapalı alana sahip 300 yataklı Manavgat Devlet Hastanesi inşaatı hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların titizlikle yürütülmesine vurgu yapan Vali Şahin, en hızlı şekilde tesislerin hizmete açılması için yatımların takipçisi olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalya Valisi Hulusi Şahin Manavgat'ta İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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