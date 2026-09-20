Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ulualan Sahili'ne kamera kurulması talimatı verdi

DÜNYA Temizlik Günü kapsamında Manavgat Ulualan Sahili'nde düzenlenen etkinlikte Antalya Valisi Hulusi Şahin, sahilin korunması için kamera sistemi kurulması talimatı verdi. Şahin, "Alanya ve Kaş'ta olduğu gibi Ulualan'da da giriş yollarına geniş açılı kameralar yerleştirilecek, plakalar ve kişiler tespit edilerek kaçak nakliyeciler ve kaçak avcılar adalete daha kolay teslim edilecek" dedi.

Uluslararası Kıyı Temizliği Günü ve Dünya Temizlik Günü kapsamında 19 Eylül Cumartesi günü Manavgat Ulualan Sahili nehir ağzı bölgesinde kıyı temizliği etkinliği düzenlendi. Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin'in de katıldığı etkinlikte, çevre gönüllüleri sahilde temizlik yaptı.

VALİ ŞAHİN'DEN KAMERA TALİMATI

Sahil temizlik etkinliğine katılan Vali Şahin, Ulualan sahilinin korunması için kamera takılması talimatı da verdi. Şahin, "Alanya'da bir bölge, Kaş'ta da bir bölge var. Bu alanlarda kontrol için geniş açılı kameralar yerleştireceğiz. Burayı da aynı kapsama alalım. Giriş yollarına kamera planlayalım; giren çıkan herkes görülsün. Dün jandarma ekipleri kontrol için buraya gelmiş ve kepçeyle kum çalanları yakalamış. Demek ki bu bölgelerde illegal işler oluyor. Kameraları koyarsak işimiz kolaylaşır. Böylece kaçak nakliyecilerin ve kaçak avcıların tespiti yapılır, ardından adalete teslim edilmeleri daha hızlı ve etkili şekilde gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

2 KİLOMETRELİK SAHİL BANDI TEMİZLENDİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Eşi Ebru Şahin, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, kamu kurum ve kuruluşları amir ve müdürleri, çevre dernekleri ve çevre aktivistleri ile gönüllülerin katılımıyla yaklaşık 2 kilometrelik sahil bandında düzenlenen etkinliğin sonunda Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek konuşma gerçekleştirdi.

Etkinlikte konuşan Manavgat Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Ulualan'ın Manavgat için taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Ulualan sıradan bir yer değil; Manavgat'ın en önemli doğal değerlerinden biri. Yanımızda kuş cennetimiz bulunuyor. Yılda yaklaşık 300 farklı türde göçmen kuş buraya geliyor. Ayrıca bu bölge caretta carettalara yuva oluyor. Gelirken kum zambaklarını gördük, hemen yukarımızda ise fıstık çamlarımız var. Bir tarafta ırmak, bir tarafta deniz. Gerçekten çok özel bir noktadayız. Bu bölgeyi hep birlikte koruyup kollamak ve gelecek nesillere aktarmak zorundayız" dedi.

Çiçek, çevre bilincinin önemine de vurgu yaparak, "Belediye olarak bu bölgeyi düzenli olarak temizletiyoruz, ancak kısa süre içinde yeniden kirleniyor. Bugün farkındalık yaratalım, bundan sonra insanları uyaralım. Gerekirse cezai yaptırımlar uygulayalım. Önemli olan çevre bilincini kazandırmak ve sürdürülebilir hale getirmektir. Ulualan'ı, kuş cennetimizi, denizimizi ve kıyılarımızı korumak hepimizin görevi. Manavgat hepimizin, doğamız hepimizin. Hep birlikte koruyacağız, hep birlikte yaşatacağız" diye konuştu.

'SİGARA İÇİYORSANIZ İZMARİTLERİNİ ATMAYIN, ÇEVREYE SAYGI GÖSTERİN'

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise Ulualan'ın doğal zenginliğine dikkat çekerek, "Burası yalnızca sahili ve kumsalıyla değil, sahip olduğu zengin yaşam çeşitliliğiyle de çok özel bir bölge. Göçmen kuşlar, kıyı kuşları, caretta carettalar, yeşil deniz kaplumbağaları, kum zambakları ve fıstık çamlarıyla birlikte endemik flora ve fauna türlerinin büyük bir kısmını burada görebiliyoruz. Bu eşsiz coğrafyaya özen göstermek, sahip çıkmak ve kıymetini bilmek hepimizin görevi" dedi.

Vali Şahin, Antalya genelinde yürütülen Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında yapılan çalışmaları da vurgulayarak, "Türkiye'de ilk kez Antalya'da başlattığımız dumansız plaj uygulaması bugün 60'tan fazla plajda hayata geçti. Ancak en büyük sorunlardan biri sigara izmaritleri. Dalga ile denize taşınıyor, şişiyor, patlıyor ve deniz yaşamını tehdit ediyor. Bu nedenle sigara içen misafirlerimize sesleniyorum, İçiyorsanız bile çevreye saygı gösterin, izmaritlerinizi toplayın ve plajlarımızı kirletmeyin" diye konuştu.

Etkinlikte AFAD ve Kızılay gönüllüleri ile çevre dernekleri de yer aldı. Vali Şahin, gönüllülere teşekkür ederek, "Gönüllülerimiz olmasa bu etkinlik mümkün olmazdı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" dedi.

TUĞBA ÖZAY ÇEVREYİ KİRLETENLER İÇİN AĞIR CEZALAR VERİLMESİNİ İSTEDİ

Etkinlikte SAK Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi tarafından deniz dibinden çıkarılan çöpleri de inceleyen Vali Şahin bu sırada etkinliğe katılan eski manken, oyuncu, şarkıcı ve çevre aktivisti Tuğba Özay ile sohbet etti. Vali Şahin, çevreyi kirletenlerin ağır bir şekilde cezalandırılmasını isteyen Özay'a, bu konuda yasal düzenlemeler üzerinde çalışıldığını ifade etti.

YAVRU CARETTA KURTARILDI

Sahil temizlik etkinliği sırasında EKAD yetkilileri tarafından kontrolü yapılan yavru çıkışı gerçekleşmiş bir deniz kaplumbağası yuvasında, canlı bir yavru caretta bulundu. Yavru caretta, yuvanın incelenmesinin ardından denize salındı.

Haber-Kamera: Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya),