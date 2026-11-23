Antalya Valisi Hulusi Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, öğretmenlerin çocuklara düşünmeyi, sorgulamayı ve doğruyu bulmayı öğreten önemli rehberler olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında en zorlu şartlarda Anadolu'nun dört bir yanına ilim ve irfan meşalesini taşıyan öğretmenlerin, milletin yeniden ayağa kalkışında öncü rol üstlendiğini belirten Şahin, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine yüklediği sorumluluk bilinciyle görev yapan öğretmenlerin, bugünkü güçlü ve aydınlık Türkiye'nin temellerini attığını vurguladı.

Öğretmenlerin medeniyetin kadim değerlerini nesilden nesile aktaran kültür ve irfan elçileri olmaya devam edeceğini bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Sizlerin emekleriyle yetişen her bir evladımız büyük ve güçlü Türkiye'nin aydınlık birer simgesidir. İnanıyorum ki her biri büyük sorumluluklar üstlenecek, milletimizin ve devletimizin yarınlarına yön verecektir. Bugün sizlerin omuzlarında olan bu büyük görev, milletimizi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine taşıyacak en güçlü dayanağımız olacaktır. Bu yolda verdiğiniz emek, gösterdiğiniz sabır ve özveri için her birinize yürekten teşekkür ediyorum."

Şahin, Antalya'da eğitimin niteliğini yükseltmek ve çocuklara daha güçlü bir gelecek sunmak için tüm imkanları seferber etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Şahin, mesajında başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit düşen ve hayatını kaybeden öğretmenleri rahmet ve minnetle anarak, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.