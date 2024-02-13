Antalya'yı sağanak vurdu; 5 ilçede okullar tatil - Son Dakika
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Antalya'yı sağanak vurdu; 5 ilçede okullar tatil

Antalya'nın Kepez ilçesinde sağanak yağış nedeniyle birçok ev su altında kaldı. Ev sahipleri su tahliye etmeye çalışırken, bazı araçlar kurtarıcılar tarafından çekildi. Bazı kişiler ise suyun içinde yürümek zorunda kaldı. AFAD ekipleri bölgede çalışma yapıyor. Evlerinde su olan vatandaşlar kovalarla tahliye işlemi yapıyor. Yaşanan felaket sonucunda sokak hayvanları da hayatını kaybetti. Mağdur olan vatandaşlar yardım istiyor.

13.02.2024 17:52
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Antalya'yı sağanak vurdu; 5 ilçede okullar tatil (4)

Antalya'da sağanağın yoğun etkilediği Kepez ilçesinde birçok evi su bastı. Ev sahipleri evlerindeki suları tahliye etmeye çalışırken, suyun yükselmesi nedeniyle yol ortasında kalan araçların bazıları kurtarıcılar ile çekildi. Güneş Mahallesi'nde evlerine ulaşmak isteyen bazı kişiler, seviyesi neredeyse bellerine gelen suyun içerisinde yürüdü. AFAD ekipleri ise bölgede çalışma ve hasar tespitine yönelik çalışmalar yapıyor.

KOVALARLA SU BOŞALTIYORLAR

Bazı evlerdeki su seviyesi nedeniyle eşyalar kullanılamaz hale gelirken, evleri su içerisinde kalan bir çift ise pencereden içeri girdi. Cadde üzerinde su birikintilerine giren araçların düşen plakaları ağaç kenarlarına bırakıldı. Yaşanan felaket nedeniyle bazı sokak hayvanlarının da hayatını kaybettiği görüldü. Bazı vatandaşlar kovalarla evlerine giren suyu tahliye etmeye çalıştı.

Kendi çabalarıyla evindeki suları tahliye etmeye çalışan Abdülselam Oğuz, eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Evine girmek için suyun çekilmesini bekleyen Musa Ağıran ise Gece saatlerinde evime giren su yatağıma kadar gelmişti. Eşyalarım hepsi perişan oldu. Su yavaş yavaş çekiliyor ama hala var. Su yatağımın seviyesine gelmek üzereydi. Ne yapacağız bilmiyorum perişan haldeyiz diye konuştu.Evinde yaklaşık 1 metre su olduğunu belirten Ercan Oğuz, Gece uyuyorduk ayağımıza su değdi o şekilde uyandık. Evin içi komple su içerisindeydi. Benim evimde eşya kalmadı, yardım istiyorumö dedi. (DHA)

Antalya\'yı sağanak vurdu; 5 ilçede okullar tatil
Kaynak: DHA

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