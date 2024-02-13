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Antalya'yı sağanak vurdu; 5 ilçede okullar tatil (4)

Antalya'da sağanağın yoğun etkilediği Kepez ilçesinde birçok evi su bastı. Ev sahipleri evlerindeki suları tahliye etmeye çalışırken, suyun yükselmesi nedeniyle yol ortasında kalan araçların bazıları kurtarıcılar ile çekildi. Güneş Mahallesi'nde evlerine ulaşmak isteyen bazı kişiler, seviyesi neredeyse bellerine gelen suyun içerisinde yürüdü. AFAD ekipleri ise bölgede çalışma ve hasar tespitine yönelik çalışmalar yapıyor.

KOVALARLA SU BOŞALTIYORLAR

Bazı evlerdeki su seviyesi nedeniyle eşyalar kullanılamaz hale gelirken, evleri su içerisinde kalan bir çift ise pencereden içeri girdi. Cadde üzerinde su birikintilerine giren araçların düşen plakaları ağaç kenarlarına bırakıldı. Yaşanan felaket nedeniyle bazı sokak hayvanlarının da hayatını kaybettiği görüldü. Bazı vatandaşlar kovalarla evlerine giren suyu tahliye etmeye çalıştı.

Kendi çabalarıyla evindeki suları tahliye etmeye çalışan Abdülselam Oğuz, eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Evine girmek için suyun çekilmesini bekleyen Musa Ağıran ise Gece saatlerinde evime giren su yatağıma kadar gelmişti. Eşyalarım hepsi perişan oldu. Su yavaş yavaş çekiliyor ama hala var. Su yatağımın seviyesine gelmek üzereydi. Ne yapacağız bilmiyorum perişan haldeyiz diye konuştu.Evinde yaklaşık 1 metre su olduğunu belirten Ercan Oğuz, Gece uyuyorduk ayağımıza su değdi o şekilde uyandık. Evin içi komple su içerisindeydi. Benim evimde eşya kalmadı, yardım istiyorumö dedi. (DHA)