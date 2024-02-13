Antalya'yı sağanak vurdu; 5 ilçede okullar tatil (4)
Antalya'da sağanağın yoğun etkilediği Kepez ilçesinde birçok evi su bastı. Ev sahipleri evlerindeki suları tahliye etmeye çalışırken, suyun yükselmesi nedeniyle yol ortasında kalan araçların bazıları kurtarıcılar ile çekildi. Güneş Mahallesi'nde evlerine ulaşmak isteyen bazı kişiler, seviyesi neredeyse bellerine gelen suyun içerisinde yürüdü. AFAD ekipleri ise bölgede çalışma ve hasar tespitine yönelik çalışmalar yapıyor.
KOVALARLA SU BOŞALTIYORLAR
Bazı evlerdeki su seviyesi nedeniyle eşyalar kullanılamaz hale gelirken, evleri su içerisinde kalan bir çift ise pencereden içeri girdi. Cadde üzerinde su birikintilerine giren araçların düşen plakaları ağaç kenarlarına bırakıldı. Yaşanan felaket nedeniyle bazı sokak hayvanlarının da hayatını kaybettiği görüldü. Bazı vatandaşlar kovalarla evlerine giren suyu tahliye etmeye çalıştı.
Kendi çabalarıyla evindeki suları tahliye etmeye çalışan Abdülselam Oğuz, eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Evine girmek için suyun çekilmesini bekleyen Musa Ağıran ise Gece saatlerinde evime giren su yatağıma kadar gelmişti. Eşyalarım hepsi perişan oldu. Su yavaş yavaş çekiliyor ama hala var. Su yatağımın seviyesine gelmek üzereydi. Ne yapacağız bilmiyorum perişan haldeyiz diye konuştu.Evinde yaklaşık 1 metre su olduğunu belirten Ercan Oğuz, Gece uyuyorduk ayağımıza su değdi o şekilde uyandık. Evin içi komple su içerisindeydi. Benim evimde eşya kalmadı, yardım istiyorumö dedi. (DHA)
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği, altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi göçük altında kalırken, felaket anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dev toprak kütlelerinin aşağı doğru kaydığı, dağ yolunda seyir halinde olan aracın toprağın altında kaldığı görüldü.
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