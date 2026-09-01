Antalya\'da fuhuş operasyonunda 7 gözaltı

(ANKARA) - Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen üçüncü dalga operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda 7 şüphelinin tespit edildiği belirtildi. Antalya'da ikamet eden 6 şüpheli ile İstanbul'da ikamet eden 1 şüphelinin yakalanması amacıyla 1 Eylül 2026 tarihinde Antalya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 7 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kolluktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmelerinin planlandığı bildirildi.