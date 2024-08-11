Antalyaspor ve Göztepe Süper Lig'de berabere kaldı

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu birinci hafta maçında Antalyaspor ve Göztepe, Corendon Airlines Park'ta karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanırken ikinci yarıda da gol sesi gelmedi. Zorlu mücadele başladığı skorla sona erdi.
Antalyaspor ve Göztepe Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında karşı karşıya geldi. Antalyaspor'un sahasında oynanan mücadeleyi Zorbay Küçük yönetti. Mücadele başladığı skorla 0-0 eşitlikle sona erdi.
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