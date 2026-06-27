Antandros 2. Antik Fest Edremit'te Başladı - Son Dakika
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Antandros 2. Antik Fest Edremit'te Başladı

27.06.2026 10:42  Güncelleme: 11:21
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Edremit Belediyesi ve Altınoluk Tarihi Antandros Derneği iş birliğiyle düzenlenen Antandros 2. Antik Fest, üç gün sürecek etkinliklerle başladı. Festivalde antik kent gezileri, söyleşiler, paneller, konserler ve doğa yürüyüşleriyle kültürel mirasın tanıtılması hedefleniyor.

(BALIKESİR)- Edremit Belediyesi ile Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği iş birliğinde bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen Antandros 2. Antik Fest, düzenlenen törenle başladı. Üç gün sürecek festivalde tarih, arkeoloji, kültür ve sanat etkinlikleriyle Antandros Antik Kenti'nin tanıtılması hedefleniyor.

Antandros 2. Antik Fest, düzenlenen açılış töreniyle başladı. 26-28 Haziran 2026 tarihleri arasında üç gün sürecek festival kapsamında Antandros Antik Kenti'nin tanıtımı, kültürel mirasın korunması ve bölgenin turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çok sayıda etkinlik, söyleşi, panel, sergi, yürüyüş ve konser gerçekleştirilecek. Festivalin ilk günü, sabah saatlerinde Şahindere Kanyonu ile Antandros Antik Kenti arasında gerçekleştirilen Aeneas Yürüyüşü ile başladı. Antandros Antik Kenti'nde kazı ekibi eşliğinde gezi düzenlenirken, gün boyunca çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirildi.

RESMİ AÇILIŞ YAPILDI

Festival programı daha sonra Şahinderesi Köprüsü'nden Altınoluk Cumhuriyet Meydanı'na düzenlenen kortej yürüyüşüyle devam etti. Kortejin ardından Altınoluk Cumhuriyet Meydanı'nda festivalin resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine; Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa İlhan, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Neslihan Vurucu, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Edremit Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer, Moğolistan İstanbul Başkonsolosu Ankhbayar Danuu ve Muavin Konsolos Unurjargal Baatar, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"ANTANDROS'U GELECEĞE TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Açılış konuşmasını yapan Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Gülçin Cömert, Antandros'un sahip olduğu tarihi değerin korunmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Cömert, Antandros'un yalnızca bir arkeolojik alan değil, bölgenin kültürel kimliğinin önemli bir parçası olduğunu ifade ederek, festival sayesinde tarih, kültür ve sanatın bir araya geldiğini söyledi. Antandros'un daha fazla tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Cömert, festivale katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

"ANTANDROS ORTAK KÜLTÜREL MİRASIMIZDIR"

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ise Antandros'un yalnızca Edremit'in değil, ülkenin önemli kültürel miraslarından biri olduğunu belirterek, festivalin tarih ve kültür bilincinin gelişmesine önemli katkı sunduğunu ifade etti. Ertaş, "Edremit yalnızca zeytinin, denizin ve Kazdağları'nın kenti değil, aynı zamanda binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini taşıyan önemli bir tarih coğrafyasıdır. Antandros Antik Kenti de bu zengin mirasın en değerli parçalarından biridir. Bu festival yalnızca bir kültür etkinliği değil, geçmişimize sahip çıkmanın ve kültürel mirasımızı gelecek kuşaklara aktarmanın önemli bir aracıdır. Edremit Belediyesi olarak Antandros'un korunması, tanıtılması ve daha geniş kitlelere ulaştırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. Başkan Ertaş, Antandros Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat ve kazı ekibine, ayrıca Antandros'un korunması ve tanıtılmasına katkı sağlayan Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği'ne teşekkür etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa İlhan da yaptıkları konuşmalarda Antandros'un bölgenin tarihsel ve kültürel değerleri açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

ÜÇ GÜN BOYUNCA TARİH, KÜLTÜR VE SANAT BULUŞACAK

Festival kapsamında üç gün boyunca Antandros Antik Kenti gezileri, tarih ve arkeoloji söyleşileri, paneller, çocuk etkinlikleri, fotoğraf ve resim sergileri, gastronomi atölyeleri, doğa yürüyüşleri, tiyatro gösterileri ve konserler gerçekleştirilecek. Program kapsamında ikinci gün olan 27 Haziran'da Ayhan Şahenk Kültür Merkezi'nde çocuk tiyatrosu, arkeoloji forumu, söyleşiler ve konserler düzenlenecek. 28 Haziran Pazar günü ise Antandros gezileri, Kazdağı Bal Ormanı yürüyüşü, Kazdağı Müzesi'nde Troya Savaşı söyleşisi ve kültürel miras konulu panel gerçekleştirilecek. Festival, akşam saatlerinde düzenlenecek konserlerle sona erecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antandros 2. Antik Fest Edremit'te Başladı - Son Dakika

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