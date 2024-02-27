Antarktika'da İlk Kez Kuş Gribi (H5N1) Tespit Edildi - Son Dakika
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Antarktika'da İlk Kez Kuş Gribi (H5N1) Tespit Edildi

Antarktika\'da İlk Kez Kuş Gribi (H5N1) Tespit Edildi

Antarktika ana karasında bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, ölen iki kutup martısında kuş gribi (H5N1) tespit edildiği açıklandı. Bu durum, Antarktika'ya H5N1 virüsünün ilk kez ulaştığını gösteriyor. Araştırmacılar, virüsün kuşlar tarafından kıtaya getirilmiş olabileceğini belirtti.

27.02.2024 10:37
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Bilim insanları, Antarktika ana karasında ilk kez kuş gribine (H5N1) rastlandığını açıkladı.

The Guardian gazetesinin haberine göre, Arjantin'in Antarktika bilimsel araştırma istasyonu Primavera Üssü'ndeki bilim insanları, ölen iki kutup martısını inceledi.

Bilim insanları, iki kutup martısında kuş gribi görüldüğüne işaret ederek bunun Antarktika ana karasındaki ilk vakalar olduğunu kaydetti.

Antarktika Araştırmaları Bilimsel Komitesi ise Antarktika'daki Hope Bay'da da H5N1 olduğundan şüphelenilen bazı vakalara rastlandığını bildirdi.

Araştırma ekibinin raporunda, "Bu keşif, kıtayı diğerlerinden ayıran doğal sınırlara ve mesafeye rağmen ilk kez H5N1 virüsünün Antarktika'ya ulaştığını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, bilim insanları kuş gribinin dünya genelinde yayılmaya devam ettiğini, virüsün kıta ana karasına göçmen kuşlar tarafından getirilmiş olabileceğini belirtti.

H5N1 olarak adlandırılan kuş gribi nedeniyle 2021'den bu yana milyonlarca kuş telef oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antarktika'da İlk Kez Kuş Gribi (H5N1) Tespit Edildi - Son Dakika

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