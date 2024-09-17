Antibiyotik Direnci Ölüm Oranlarını Artıracak

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Bilim insanları, antibiyotik direncine (AMR) bağlı enfeksiyonlardan ölüm oranında günümüzden 2050'ye kadarki süreçte yüzde 70'lere yakın artış yaşanabileceği öngörüsünde bulundu.

Sonuçları The Lancet dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, 2050'e kadarki süreçte AMR'ye bağlı ölüm sayısı 39 milyonu bulabilecek.

Dünyanın dört bir yanından 204 ayrı ülkede yaklaşık 520 milyonu aşkın verinin değerlendirildiği araştırmada, 1990-2021 yılları arasında antibiyotik direncine bağlı ölümlerin yıllık 1 milyon civarında olduğu tespit edildi.

İleri yaştaki hastaların daha yüksek risk kategorisinde bulunduklarına işaret eden uzmanlar, söz konusu dönemde 5 yaş altı çocuklarda AMR oranında düşüş görülürken, 70 yaş üstü bireylerde yüzde 80'lık bir artış saptandığını kaydetti.

Araştırmada, son dönemde AMR'ye bağlı ölümlerin artarak devam ettiği vurgulanırken, gelecek çeyrek yüzyılda buna bağlı ölüm oranında yüzde 70 civarında bir artış olabileceği öngörüsünde bulunuyor.

Washington Üniversitesinden başaraştırmacı Christopher J. L. Murray, antibiyotik direncinin, bakteriyel kaynaklı hastalıkların tedavisinde önemli bir sorun olduğunu kaydederek, "Bu büyük ve kalıcı bir problem." ifadesini kullandı.

Araştırmacılardan Los Angeles'taki California Üniversitesinden Kevin Ikuta da sonuçların, 2050'ye varıldığında dünya genelinde her dakikada 3 kişinin AMR'ye bağlı enfeksiyonlardan ölebileceğini gösterdiğini söyledi.

Ikuta, gelecek çeyrek asırda AMR'ye bağlı olarak meydana gelecek ölümlerin çoğunun Güney Asya ve Sahra Altı Afrika ülkelerinde olacağını tahmin ettiklerini belirterek, "Şaşırtıcı şekilde, antibiyotiklerin aşırı veya bilinçsizce kullanıldığını görüyoruz, bu da bakterilerin zaman geçtikçe daha dirençli hale gelmesi için daha fazla baskı oluşturuyor." dedi.

Araştırmacılar, söz konusu veriler ışığında, ilaçların aşırı kullanılmasının önlenmesi ve antibiyotiklere erişimin daha dikkatli şekilde yönetilmesi gerektiği çağırısında bulundu.