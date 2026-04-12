Yeşilova Höyüğü'nde Antikçağ Filozofları Bornova'da Günümüzle Buluştu

12.04.2026 13:11  Güncelleme: 14:00
(İZMİR) - İzmir'in 8500 yıllık Yeşilova Höyüğü'nde açılan "Antikçağ Anadolu Filozofları Sergisi", Anadolu'nun köklü düşünce mirasını sanat ve felsefeyle buluşturarak ziyaretçileri tarihsel bir yolculuğa davet ediyor.

İzmir'in ilk neolitik yerleşimlerinden biri olarak kabul edilen 8500 yıllık Yeşilova Höyüğü, Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde Anadolu'nun binlerce yıllık düşünce mirasını günümüz insanıyla buluşturan özel bir etkinliğe kapılarını açtı. Aktiffelsefe Kültür Derneği tarafından hazırlanan "Antikçağ Anadolu Filozofları Sergisi", görkemli bir açılışla İzmirlilerin ziyaretine sunuldu.

Rölyefler ve yaşam öyküleriyle düşünce yolculuğu

Antikçağda Anadolu'da doğmuş ya da bu topraklarda felsefi faaliyetler yürütmüş filozofların rölyefleri ve kısa yaşam öykülerinden oluşan sergi, ziyaretçileri tarihsel bir düşünce yolculuğuna çıkarıyor. Sergi, Anadolu'nun felsefe tarihindeki önemli yerini vurgularken, geçmişten günümüze uzanan bir kültürel köprü kurmayı amaçlıyor.

Serginin açılışı; Aktiffelsefe Kültür Derneği Genel Başkanı Oya Uysal, Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin ve Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü Kurucusu Prof. Dr. Ahmet Arslan'ın yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Açılışta yapılan konuşmalarda Anadolu'nun düşünsel mirasının önemi ve bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının gerekliliği vurgulandı.

Sanat ve felsefe iç içe

Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'ndeki lansmanda, İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları mini konser verdi, İzmir Aşkına Derneği'nin "8500 Müzikali"nden sunduğu dans gösterisi izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Anadolu Filozofları Müzesi'nin ilk adımı

"Anadolu'dan yükselen felsefe" sloganıyla hayata geçirilen sergi, ileride kurulması planlanan Anadolu Filozofları Müzesi'nin de nüvesini oluşturuyor. Bu yönüyle etkinlik, yalnızca geçici bir sergi değil, kalıcı bir kültürel projenin başlangıcı olarak öne çıkıyor."

Yıl sonuna kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek

Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde; Aktiffelsefe Kültür Derneği, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ege Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Devlet Opera ve Balesi ve İzmir Aşkına Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen sergi, Aralık 2026 sonuna kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 14:00:45. #.0.5#
