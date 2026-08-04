Belçika'da Kuraklık: Antwerp'te Su Çekme Yasağı Genişliyor - Son Dakika
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Belçika'da Kuraklık: Antwerp'te Su Çekme Yasağı Genişliyor

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Belçika'nın Anvers bölgesinde kuraklık nedeniyle bazı su kütlelerinde uygulanan su çekme yasağı, 6 Ağustos'tan itibaren bölge genelinde geçerli olacak. Olağanüstü sıcaklar su seviyelerini düşürdü; yasak, hayvan sulama ve acil durumlar hariç tüm alanları kapsayacak.

Belçika'nın Anvers bölgesinde kuraklık nedeniyle uygulanan, deniz taşımacılığına uygun olmayan su kütlelerinden ve kamuya ait kanallardan su çekilmesi yasağının bölge genelini kapsayacak şekilde genişletileceği bildirildi.

Anvers Bölge Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk olarak bölgedeki bazı havzalar için 2 Temmuz'da getirilen su çekme yasağının 6 Ağustos'tan itibaren bölge genelinde geçerli olacağı duyuruldu.

Anvers bölgesindeki kuraklık durumunun son haftalarda kötüleştiği vurgulanan açıklamada, olağanüstü sıcak hava koşulları nedeniyle su seviyelerinde keskin düşüşlerin tespit edildiği aktarıldı.

Deniz taşımacılığına uygun olmayan su kütlelerinin tamamen ya da kısmen kuruduğu kaydedilen açıklamada, yer altı su seviyelerinde görülen düşüşlerin rezervleri oldukça azalttığı ifade edildi.

Açıklamada, kuraklık durumunda düzelme görülene kadar yürürlükte kalacak yasağın, hayvanların sulanması ve acil durum müdahaleleri gibi durumlarda geçerli olmayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika'da Kuraklık: Antwerp'te Su Çekme Yasağı Genişliyor - Son Dakika

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