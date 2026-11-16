AÖF'te yapay zeka mikro yeterlilik programı başladı, 12 AKTS'ye kadar kredi verilecek

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerine yönelik yapay zeka odaklı Mikro Yeterlilik Programları hayata geçirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) yetkinlik odaklı dönüşüm hedefleri doğrultusunda başlatılan programlarla öğrencilerin güncel bilgi ve beceriler kazanarak kariyer hedeflerine yönelik kendilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Örgün eğitim öğrencilerinin ardından açıköğretim öğrencilerinin de katılabileceği programlar, esnek ve beceri temelli öğrenme imkanı sunuyor.

Öğrenciler, ilgi alanları ve kariyer hedefleri doğrultusunda farklı eğitimlere katılabilecek, ölçme ve değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlamaları halinde kazandıkları yetkinlikleri doğrulanabilir dijital rozetlerle belgelendirebilecek.

Dijital cüzdanlarda saklanabilecek rozetler, LinkedIn gibi profesyonel platformlarda da paylaşılabilecek.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile uyumlu yürütülen program kapsamında mikro yeterlilikler, değerlendirme sınavında başarılı olunması halinde öğrencilerin transkriptlerine ve diploma eklerine işlenebilecek.

Belirlenen kriterleri karşılayan öğrenciler, ön lisans programlarında 6, lisans programlarında ise 12 AKTS'ye kadar seçmeli ders kredisi elde edebilecek.

AÖF öğrencileri için hazırlanan "Yapay Zeka Teknolojileri ve Uygulamaları" kategorisinde 1 ila 3 kredi arasında değişen çevrim içi dersler de erişime açıldı.

Bu kapsamda "Yapay Zeka Araçları ile Ofis Verimliliği", "Yapay Zeka Çağında Telif Hukuku ve Dijital İçerik Hakları", "Veri Okuryazarlığı ve Temel Veri Analizi" ile "Yapay Zeka ve Habercilik" dersleri sunuluyor.

Kategoriye yeni derslerin eklenmesi ve yakın zamanda 4 kredilik eğitimlerin de erişime açılması planlanıyor.

Mikro Yeterlilik Programlarına başvurular, ders içerikleri ve süreçlere ilişkin ayrıntılı bilgiye "my.anadolu.edu.tr" adresinden ulaşılabiliyor.