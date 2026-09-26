Aort hiperplazisi tedavisi için 50 günlük bebek ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi. - Son Dakika
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Aort hiperplazisi tedavisi için 50 günlük bebek ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi.

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Aort hiperplazisi tedavisi için 50 günlük bebek ambulans uçakla Konya\'ya sevk edildi.
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Batman'da aort hiperplazisi tanısıyla tedavisi Konya Şehir Hastanesinde sürdürülecek 50 günlük bebek, ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi. Sevk, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Sağlık Bakanlığının görevlendirdiği ambulans uçakla gerçekleştirildi.

Batman'da aort hiperplazisi rahatsızlığı olan 50 günlük bebek, ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, aort hiperplazisi (aort damarındaki dokunun normalden fazla büyümesi) tanısıyla tedavi sürecinin Konya Şehir Hastanesinde devam etmesi planlanan 50 günlük Eylül bebeğin ambulans uçakla sevkinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Tedavi sürecinin kesintisiz devam edebilmesi ve gerekli sağlık hizmetine zamanında ulaştırılması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonunda, Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçak görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık ekiplerimiz tarafından gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından, 50 günlük bebeğimiz ambulans uçakla Konya'ya güvenli bir şekilde nakledildi. Sevk sürecinin tüm aşamalarında sağlık ekiplerimiz, ilgili birimler ve ulaşım unsurları arasındaki koordinasyon sağlanarak gerekli çalışmalar titizlikle yürütüldü. Minik Eylül'e acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: AA
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