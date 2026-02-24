AP'den ABD'ye Rusya-Ukrayna Endişesi - Son Dakika
AP'den ABD'ye Rusya-Ukrayna Endişesi

24.02.2026 16:08
Avrupa Parlamentosu, ABD'nin Rusya ile kısa vadeli anlaşma arayışından endişe duyduğunu açıkladı.

Avrupa Parlamentosu (AP), ABD'nin Rusya- Ukrayna müzakerelerinde "uluslararası hukuka dayalı kapsamlı, adil ve kalıcı barışa yönelik görüşmeler yerine Rusya ile kısa vadeli anlaşma yapmaya çalıştığını" belirterek, bundan endişe duyulduğunu bildirdi.

AP Genel Kurulunda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yılı dolayısıyla düzenlenen özel oturumun ardından konuya ilişkin tasarı, 82'ye karşı 437 oyla kabul edildi.

AP milletvekilleri, Rusya'ya Ukrayna topraklarından çekilmesi çağrısı yaparak, işgal altındaki Ukrayna topraklarının hiçbir yerinin Rusya'ya ait olarak tanınmayacağını vurguladı.

Ukrayna'nın geleceğinin Avrupa Birliği'nde (AB) olduğunu belirten milletvekilleri, AB ve üye ülkeleri Kiev'e askeri, siyasi ve diplomatik desteği artırmaya davet etti.

Olası barış anlaşmasının Ukrayna için NATO'nun 5. maddesine benzer güvenlik garantisiyle desteklenmesi gerektiğinin altını çizen milletvekilleri, Ukrayna veya Avrupa hakkında hiçbir kararın bu taraflar olmadan alınmamasını istedi.

Milletvekilleri, ABD'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinde "uluslararası hukuka dayalı kapsamlı, adil ve kalıcı barışa yönelik görüşmeler yerine Rusya ile kısa vadeli anlaşma yapmaya çalıştığını" belirterek, bundan endişe duyduklarını ifade etti.

Ayrıca AP milletvekilleri, bazı Rus kurum ve yetkililere karşı yaptırımların genişletilmesi, savaşa katılan Rus askerlerinin Şengen Bölgesi'ne girişinin yasaklanması ve Rus paralı savaşçı grubu Wagner ile "halef kuruluşlarının" terör örgütü olarak tanımlanmasını talep etti.

Kaynak: AA

