AP'den Ben-Gvir'e Sert Eleştiri

Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesinin tek başına ele alınmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

AP'nin Fransız üyesi Rima Hassan ve Belçikalı üyesi Marc Botenga, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Hassan, "Ben-Gvir, 'kötülüğün nedeni' değil, onu mümkün kılan sömürgeci devletin bir yansımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Sistemi yaratanın Ben-Gvir olmadığını belirten Hassan, "Ben-Gvir gibi figürleri üreten İsrail'in sömürgeci devlet yapısıdır. Gvir neden değil, yalnızca bir semptomdur." ifadelerini kullandı.

Botenga ise "Avrupalı vatandaşları Akdeniz'de kaçırıp kötü muameleye, dayağa ve aşağılanmaya maruz bırakan Rusya olsaydı, Avrupa savaş pozisyonuna çoktan geçmiş olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu İsrail olunca olayın küçümsendiğine değinen Botenga, meseleyi münferit bir bakanın söylemlerine indirgeyerek "saldırgan devletle" ortaklığın sürdürüldüğünün altını çizdi.

Ben-Gvir'in paylaştığı görüntüler

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 20 Mayıs'ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.