AP'den Tartışmalı Göçmen Düzenlemesi Onayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AP'den Tartışmalı Göçmen Düzenlemesi Onayı

17.06.2026 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Parlamentosu, 'yasa dışı' göçmenlerin geri gönderilmesini kolaylaştıran düzenlemeyi onayladı.

Avrupa Parlamentosu (AP), "yasa dışı" şekilde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bulunan kişilerin üçüncü ülkelere geri gönderilmesini kolaylaştıran ve tartışmalı geri dönüş merkezleri anlaşmalarını yasallaştıran düzenlemeyi onayladı.

AP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Kurulda yapılan oylamada, düzenleme 218'e karşı 418 oyla kabul edildi.

Düzenlemeyle, "yasa dışı" şekilde AB ülkelerinde bulunan ve haklarında "geri gönderme kararı" verilen kişiler, işbirliği yapmama, güvenlik riski oluşturma veya kaçma riski taşımaları halinde 2 yıl kadar gözaltında tutulabilecek. Bu süre, 6 ay uzatılabilecek.

Ayrıca, üye ülkeler kişilerin "etkili geri dönüşünü" sağlamak için üçüncü ülke vatandaşlarının evlerini, kişisel eşyalarını arayabilecek ve elektronik cihazlarına el koyabilecek.

Düzenlemeyle geri dönüş merkezi anlaşmaları yalnızca insan hakları, uluslararası hukuk ve "geri göndermeme ilkesini" destekleyen ülkelerle yapılabilecek, refakatsiz çocuklar bu kapsama dahil edilmeyecek. Üye ülkeler, anlaşmalar yürürlüğe girmeden önce AB Komisyonu ve diğer üye ülkeleri bilgilendirmek zorunda olacak.

Herhangi bir üye ülke tarafından bir kişiye "geri gönderme kararı" verilmesinin ardından o kişinin "derhal veya belirli süre" içinde ilgili ülkeyi terk etmesi gerekecek.

AB ülkeleri, 8 Aralık 2025'te düzenleme konusunda anlaşmaya varmıştı. AP Genel Kurulu 26 Mart'ta, düzenleme hakkında AB Konseyi'yle müzakerelere başlamayı kabul etmiş, iki kurum 1 Haziran'da uzlaşıya varmıştı.

Düzenleme, AB Konseyinin nihai onayının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

İtalya'nın Arnavutluk'taki tartışmalı göçmen merkezleri

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 6 Kasım 2023'te Roma'da imzaladıkları anlaşma, İtalyan güvenlik güçleri tarafından Akdeniz'de kurtarılan reşit ve sağlıklı erkek düzensiz göçmenlerin, Arnavutluk'a nakledilmesini ve iltica taleplerinin inceleneceği süre boyunca burada kalmalarını öngörüyor.

Söz konusu anlaşma, bir AB ülkesinin, kendisine gelen düzensiz göçmenleri Birlik üyesi olmayan başka ülke toprağına göndermesini düzenleyen ilk anlaşma özelliğini taşıyor.

Anlaşma çerçevesinde İtalya tarafından Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Şingin Limanı'nda ilk kabul merkezi ve Gjader bölgesinde ise sonraki prosedürler için tesis ve geri gönderme merkezi kurulmuştu.

Arnavutluk'taki bu merkezlere 16 Ekim 2024'te, 8 Kasım 2024'te ve 26 Ocak'ta Akdeniz'de kurtarılan üç farklı göçmen grubu taşınmış ancak her üç gruptaki göçmenler, Roma Mahkemesinin farklı gerekçeli kararları sebebiyle İtalya'ya geri götürülmüştü. Bu konu, İtalyan mahkemelerince, Avrupa Adalet Divanı'na da sevk edilmişti. Bu durum sebebiyle söz konusu merkezler tam manasıyla faaliyete geçememişti.

Meloni hükümetinin, düzensiz göçe karşı "caydırıcı unsur" olarak sunduğu Arnavutluk'taki göçmen merkezleri, muhalefet ve sivil toplum kuruluşları tarafından "İtalya'nın parasının sokağa atıldığı" gerekçesiyle zaman zaman eleştiri konusu oluyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Göçmen, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AP'den Tartışmalı Göçmen Düzenlemesi Onayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Polonya’da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti Polonya'da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti
Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde
Sakarya’da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı Sakarya'da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
Nevşehir’de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü Nevşehir'de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü
Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi

17:14
Galatasaray’a Can Uzun transferinde dev rakip
Galatasaray'a Can Uzun transferinde dev rakip
16:49
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP’den istifa etti
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti
16:39
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
16:35
Türkan Şoray, ’Panter Emel’’in cenazesinde kahroldu
Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu
16:23
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz
16:14
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 17:21:08. #7.12#
SON DAKİKA: AP'den Tartışmalı Göçmen Düzenlemesi Onayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.