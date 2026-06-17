AP'den Tartışmalı Göçmen Düzenlemesi Onayı

Avrupa Parlamentosu (AP), "yasa dışı" şekilde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bulunan kişilerin üçüncü ülkelere geri gönderilmesini kolaylaştıran ve tartışmalı geri dönüş merkezleri anlaşmalarını yasallaştıran düzenlemeyi onayladı.

AP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Kurulda yapılan oylamada, düzenleme 218'e karşı 418 oyla kabul edildi.

Düzenlemeyle, "yasa dışı" şekilde AB ülkelerinde bulunan ve haklarında "geri gönderme kararı" verilen kişiler, işbirliği yapmama, güvenlik riski oluşturma veya kaçma riski taşımaları halinde 2 yıl kadar gözaltında tutulabilecek. Bu süre, 6 ay uzatılabilecek.

Ayrıca, üye ülkeler kişilerin "etkili geri dönüşünü" sağlamak için üçüncü ülke vatandaşlarının evlerini, kişisel eşyalarını arayabilecek ve elektronik cihazlarına el koyabilecek.

Düzenlemeyle geri dönüş merkezi anlaşmaları yalnızca insan hakları, uluslararası hukuk ve "geri göndermeme ilkesini" destekleyen ülkelerle yapılabilecek, refakatsiz çocuklar bu kapsama dahil edilmeyecek. Üye ülkeler, anlaşmalar yürürlüğe girmeden önce AB Komisyonu ve diğer üye ülkeleri bilgilendirmek zorunda olacak.

Herhangi bir üye ülke tarafından bir kişiye "geri gönderme kararı" verilmesinin ardından o kişinin "derhal veya belirli süre" içinde ilgili ülkeyi terk etmesi gerekecek.

AB ülkeleri, 8 Aralık 2025'te düzenleme konusunda anlaşmaya varmıştı. AP Genel Kurulu 26 Mart'ta, düzenleme hakkında AB Konseyi'yle müzakerelere başlamayı kabul etmiş, iki kurum 1 Haziran'da uzlaşıya varmıştı.

Düzenleme, AB Konseyinin nihai onayının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

İtalya'nın Arnavutluk'taki tartışmalı göçmen merkezleri

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 6 Kasım 2023'te Roma'da imzaladıkları anlaşma, İtalyan güvenlik güçleri tarafından Akdeniz'de kurtarılan reşit ve sağlıklı erkek düzensiz göçmenlerin, Arnavutluk'a nakledilmesini ve iltica taleplerinin inceleneceği süre boyunca burada kalmalarını öngörüyor.

Söz konusu anlaşma, bir AB ülkesinin, kendisine gelen düzensiz göçmenleri Birlik üyesi olmayan başka ülke toprağına göndermesini düzenleyen ilk anlaşma özelliğini taşıyor.

Anlaşma çerçevesinde İtalya tarafından Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Şingin Limanı'nda ilk kabul merkezi ve Gjader bölgesinde ise sonraki prosedürler için tesis ve geri gönderme merkezi kurulmuştu.

Arnavutluk'taki bu merkezlere 16 Ekim 2024'te, 8 Kasım 2024'te ve 26 Ocak'ta Akdeniz'de kurtarılan üç farklı göçmen grubu taşınmış ancak her üç gruptaki göçmenler, Roma Mahkemesinin farklı gerekçeli kararları sebebiyle İtalya'ya geri götürülmüştü. Bu konu, İtalyan mahkemelerince, Avrupa Adalet Divanı'na da sevk edilmişti. Bu durum sebebiyle söz konusu merkezler tam manasıyla faaliyete geçememişti.

Meloni hükümetinin, düzensiz göçe karşı "caydırıcı unsur" olarak sunduğu Arnavutluk'taki göçmen merkezleri, muhalefet ve sivil toplum kuruluşları tarafından "İtalya'nın parasının sokağa atıldığı" gerekçesiyle zaman zaman eleştiri konusu oluyor.