AP, ESN'nin AB Değerlerine Uygunluğunu İnceliyor - Son Dakika
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AP, ESN'nin AB Değerlerine Uygunluğunu İnceliyor

07.07.2026 14:39
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Avrupa Parlamentosu, ESN partisinin AB değerlerine uyumunu doğrulama sürecini başlattı.

Avrupa Parlamentosu (AP), Almanya'daki aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin öncülüğünde kurulan Egemen Ulusların Avrupası (ESN) Avrupa siyasi partisinin Avrupa Birliği (AB) temel değerlerine uyup uymadığının incelenmesi için resmi doğrulama sürecinin başlatılmasını destekledi.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu'nda yapılan oylamada milletvekilleri, 414 "evet", 224 "hayır" ve 18 çekimser oyla, Avrupa Siyasi Partiler ve Vakıflar Otoritesinden (APPF) ESN'nin AB mevzuatında kayıt ve mali destek için öngörülen koşullara uyup uymadığının doğrulanmasını talep etti.

Karar, APPF'nin ESN'nin AB'nin temel değerlerine bağlılığı konusunda şüphe uyandıran hususlar bulunduğunu AP, AB Konseyi ve AB Komisyonuna bildirmesinin ardından alındı.

AP'nin oylaması, doğrulama prosedürünün başlatılmasına yönelik usule ilişkin bir adım niteliği taşıyor. Oylama, ESN'nin AB'nin temel değerlerini ihlal ettiğine ilişkin bir tespit anlamına gelmiyor.

Doğrulama sürecinde APPF, ESN'nin demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı gibi AB'nin temel değerlerine uyup uymadığını inceleyecek. Bu ilkelerin korunması, Avrupa düzeyinde kayıtlı siyasi parti statüsünün sürdürülmesi ve AB bütçesinden mali destek alınabilmesi için temel şartlar arasında yer alıyor.

APPF'nin olası bir kayıt silme kararı ise AP veya AB Konseyinin itiraz etmemesi halinde yürürlüğe girecek.

AP'de aynı isimle faaliyet gösteren ESN siyasi grubu ile ESN Avrupa siyasi partisi hukuken ve işlevsel olarak birbirinden ayrı yapılar olarak faaliyet gösteriyor. Parlamento grupları, AP'deki milletvekillerinin ortak siyasi faaliyetlerini yürütmesini sağlarken, Avrupa siyasi partileri AB düzeyinde ayrı bir hukuki statüye ve mali destek sistemine tabi bulunuyor.

Bu doğrulama mekanizması ilk kez işletiliyor. Avrupa siyasi partileri ve vakıflarına ilişkin revize edilen AB düzenlemesi, AP tarafından Ekim 2025'te kabul edilmiş, şeffaflık, yabancı müdahaleye karşı koruma ve Avrupa değerlerinin korunmasına ilişkin kuralları sıkılaştırmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AP, ESN'nin AB Değerlerine Uygunluğunu İnceliyor - Son Dakika

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