AP Muhabirine Beyaz Saray Yasaklaması - Son Dakika
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AP Muhabirine Beyaz Saray Yasaklaması

Beyaz Saray, 'Amerika Körfezi' ifadesini kullanmayan AP muhabirini basın toplantısına almadı.

14.02.2025 10:46
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Beyaz Saray, "Amerika Körfezi" ifadesini kullanmayacağını açıklayan Associated Press (AP) ajansının muhabirini, bir kez daha ABD Başkanı Donald Trump'ın basın toplantısına almadı.

ABD basınındaki haberlere göre, AP muhabirinin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Başkan Trump arasındaki basın toplantısına girişi engellendi.

AP'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Julie Pace, yaptığı açıklamada, bu durumu "son derece rahatsız edici bir gerginlik" olarak nitelendirdi.

Pace, muhabirin toplantıya alınmamasını, ABD anayasasının basın özgürlüğünü güvence altına alan "Birinci Değişikliğinin açık bir ihlali" olarak nitelendirerek, bu durumun devam etmemesi için Trump yönetimine çağrıda bulundu.

Diğer yandan Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin (WHCA) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, WHCA Başkanı Eugene Daniels da Beyaz Saray'ın kararını "çirkin" bularak, yaşananları "zaten kabul edilemez olan durumun derin bir hayal kırıklığı yaratacak şekilde tırmanması" olarak eleştirdi.

Daniels, ifade ve basın özgürlüğünün Amerikan demokrasisinin "belirleyici değerleri arasında" olduğunu kaydederek, AP muhabirlerinin basın toplantısına alınmamasını "bakış açısı temelinde ayrımcılık" şeklinde niteledi.

"Özgür basına yönelik hükümet sansürü girişimi, Amerikan halkı adına korkmadan ve kayırılmadan işlerini yapan gazeteciler üzerinde caydırıcı bir etki yaratma riski taşımaktadır" ifadelerini kullanan Daniels, AP muhabirlerinin erişimlerini yeniden sağlaması için Beyaz Saray'a çağrıda bulundu.

Beyaz Saray'dan olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

"Amerika Körfezi" ifadesini kullanmayan AP muhabirinin 12 Şubat'ta, Oval Ofis'e girişi engellenmişti. Bunun üzerine, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, muhabirin Oval Ofis'e alınmamasının kendi politikalarıyla uyumlu olduğunu söylemişti.

AP, "Amerika Körfezi" ifadesini kullanmayacağını duyurmuştu

Amerikan haber ajansı AP, "Meksika Körfezi" ismini "Amerika Körfezi" olarak değiştiren Donald Trump'ın talimatına uymayacağını açıklamıştı.

Açıklamada, Trump'ın kararnamesinin ABD için geçerli olduğu ancak Meksika veya diğer uluslararası kuruluşlar için geçerli olmadığı belirtilmişti.

"Amerika Körfezi" tartışmaları

Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzaladığı kararnameyle Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi emrini vermişti.

Söz konusu kararnamede, "Başkan Trump, hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor." ifadesi yer almıştı.

Google'dan yapılan açıklamada, "Resmi devlet kaynaklarında güncellenen isim değişikliklerini uygulama konusunda uzun süredir devam eden bir uygulamamız var" ifadesi kullanılmış, Trump'ın talimatına uyularak Meksika Körfezi'nin isminin "Amerika Körfezi", Alaska'daki Denali Dağı'nın isminin ise "McKinley" olarak değiştirileceği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Associated Press, Beyaz Saray, Son Dakika

Son Dakika Güncel AP Muhabirine Beyaz Saray Yasaklaması - Son Dakika

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