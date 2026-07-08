Nacho Sanchez Amor: İbb Davası'ndaki Gelişmeleri Endişeyle Takip Ediyoruz

(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, "Silivri'deki İBB davasıyla ilgili bugünkü haberleri büyük endişeyle takip ediyoruz. Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 300 yıldan fazla hapis cezası talep ediliyor ancak hakim savunmasının yarın tamamlanması için acele ettiriyor ve savunmasını sunması için sadece birkaç saat süre tanıyor" dedi.

İBB Davası'nın 64'üncü gününde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Mahkeme Başkanı arasında savunma süresi tartışması yaşandı. Mahkeme Başkanı, savunma süresini yetersiz bulan İmamoğlu'nu, "susma hakkını kullandı" kabul etti.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, söz konusu gelişmeye ilişkin açıklama yaptı. Amor, X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Parlamentosu olarak, Silivri'deki İBB davasıyla ilgili bugünkü haberleri büyük endişeyle takip ediyoruz. Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 300 yıldan fazla hapis cezası talep ediliyor ancak hakim savunmasının yarın tamamlanması için acele ettiriyor ve savunmasını sunması için sadece birkaç saat süre tanıyor. Artık adil davranıyormuş gibi bile davranmıyorlar."