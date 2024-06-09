AP Seçimlerinin Son Gününde 21 Ülkede Milyonlarca Seçmen Sandık Başında - Son Dakika
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AP Seçimlerinin Son Gününde 21 Ülkede Milyonlarca Seçmen Sandık Başında

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin son gününde 21 ülkede milyonlarca seçmen sandık başına gitmeye başladı. Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Parlamentosunun yeni üyelerini seçmek üzere sandık başına gidiyor. Hollanda halkının 6 Mayıs'ta sandık başlına gitmesiyle başlayan AP seçimleri, 7 Mayıs'ta Çekya, Estonya ve İrlanda, 8 Mayıs'ta ise İtalya, Slovakya, Letonya ve Malta vatandaşları ile devam etti. Altı ülkede seçim süreci sona ererken, İtalya ve Estonya vatandaşları bugün de oy kullanmaya devam ediyor. Bugün ise Avrupa'nın en büyük ekonomileri Almanya ve Fransa, Balkanlar'da Bulgaristan ve Yunanistan'a, kuzeyde İsveç ve Finlandiya'dan batıda İspanya ve Portekiz'e Avrupa'nın dört bir yanında milyonlarca seçmen, 720 üyeli Avrupa Parlamentosunun yeni üyelerini belirlemek üzere oy kullanmaya başladı.

09.06.2024 14:53
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- AP seçimlerinin son gününde 21 ülkede milyonlarca seçmen sandık başında

BERLİN - Avrupa Parlamentosu seçimlerinin dördüncü ve son gününde 21 ülkede milyonlarca seçmen sandık başına gitmeye başladı.

Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Parlamentosunun yeni üyelerini seçmek üzere sandık başına gidiyor. Hollanda halkının 6 Mayıs'ta sandık başlına gitmesiyle başlayan AP seçimleri, 7 Mayıs'ta Çekya, Estonya ve İrlanda, 8 Mayıs'ta ise İtalya, Slovakya, Letonya ve Malta vatandaşları ile devam etti. Altı ülkede seçim süreci sona ererken, İtalya ve Estonya vatandaşları bugün de oy kullanmaya devam ediyor. Bugün ise Avrupa'nın en büyük ekonomileri Almanya ve Fransa, Balkanlar'da Bulgaristan ve Yunanistan'a, kuzeyde İsveç ve Finlandiya'dan batıda İspanya ve Portekiz'e Avrupa'nın dört bir yanında milyonlarca seçmen, 720 üyeli Avrupa Parlamentosunun yeni üyelerini belirlemek üzere oy kullanmaya başladı.

CDU, diğer partileri geride bırakıyor

Seçimlerde oy kullanma yaşının 18'den 16'ya indirildiği ve yaklaşık 60,9 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu Almanya'da oy kullanma işlemi yerel saatle 18.00'e kadar devam edecek.

Almanya'da anketler, birliğin en büyük ekonomisi Almanya'da seçimlerin Şansölye Olaf Scholz'un partisi Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD), aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin gerisinde kalacağını öngörüyor. Anketlere göre, Hristiyan Demokrat Parti'nin oy oranı yüzde 30 seviyesindeyken, yüzde 14 ila 16 oy oranına sahip AfD, iktidar koalisyonundaki SPD, Yeşiller ve Liberal Parti'nin her birini geride bırakıyor.

Fransa, 18.00'a kadar oy kullanabilecek

Almanya'nın ardından en kalabalık ikinci seçmen nüfusuna sahip Fransa'da ise 50 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Fransa'da sandıkların yerel saatle 18.00 itibarıyla kapanmaya başlaması bekleniyor.

Fransa'da anketler, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin önde olduğu ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından desteklenen iktidar koalisyonunun ise güç kaybedeceğine işaret ediyor. Farklı anketlere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un seçim listesinin oy oranı yaklaşık yüzde 16'da kalırken Marine Le Pen'in Ulusal Birlik Partisi'nin oy oranını yüzde 30'u aşıyor. Yeni durumun Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Avrupa'nın siyasi gündemini belirleme konusundaki siyasi konumunu zayıflatması öngörülüyor.

Macaristan'da çekişme

Yaklaşık 7,85 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu Macaristan'da ise sabah erken saatlerde başlayan oy kullanma işlemi, yerel saatle 19.00'a kadar devam edecek. Avrupa Birliği'nin Rusya karşıtı politikasına meydan okuyan bloğun öncüsü konumundaki Macaristan'da ise en büyük mücadelenin Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ile muhalif lider Peter Magyar ile öne çıkan Tisza Partisi arasında yaşanması bekleniyor.

Batılı liderleri Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşlarını Rusya'ya karşı savaş sahasına sürmeyi amaçlamakla suçlayan Macaristan lideri Orban, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde savaşı durduracak siyasetçilerin seçilmesi çağrısı yapıyor. Dün akşam bir Macar haber kanalına konuşan Orban, Batı ülkelerinin Rusya'yı askeri olarak yenilgiye uğratma arzularındaki asıl nedenin "güç ve para" olduğunu söyledi. Avrupa'nın 90'lı yıllara dönme arzusunda olduğunu ifade eden Orban, "Batılı liderler, Rusya'yı askeri olarak yenilgiye uğratma arzusuyla bir savaş yoluna girdi. Planları kesinlikle basit. Çünkü bu, kendilerine nüfuz ve güç sağlayacak para ile ilgili bir mesele" ifadelerini kullandı.

Orban'ın partisi önde

Anketlere göre Fidesz, yaklaşık yüzde 50 oranında oy alırken, birçok Avrupalı lider tarafından desteklenen ve dün Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de on binlerin katıldığı bir miting gerçekleştiren Peter Magyar'ın desteklediği Tisza'nın oy oranı yüzde 27 seviyesinde kalıyor.

Temsil oranı nüfusa göre belirleniyor

Toplamda yaklaşık 360 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 720 üyeli parlamentodaki temsil oranı, ülkelerin nüfuslarına göre belirleniyor. Bu çerçevede Malta ve Lüksemburg gibi ülkeler 6 vekil çıkarırken, Almanya 96 vekil ile temsil ediliyor.

İlk sonuçlar bugün açıklanacak

Seçimlerin nihai olmayan ilk resmi sonuçlarının bu gece açıklanmaya başlanması, resmi nihai sonuçların ise yaklaşık bir hafta sonra duyurulması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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