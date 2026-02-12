AP, Türkiye'de Gazetecilerin Sınır Dışı Edilmesini Kınadı

(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu'ndan yapılan açıklamada, "Parlamento, Türkiye'de yabancı gazetecilerin ve yabancı Hristiyanların, ulusal güvenlik gerekçeleri öne sürülerek ve usule uygun yargı süreci işletilmeden hedefli biçimde sınır dışı edilmesini şiddetle kınamaktadır" denildi.

Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin ülkedeki yabancı gazeteciler ve yabancı Hristiyanların sınır dışı edilmesini kınayan bir kararı kabul etti. Parlamento'nun resmi internet sitesinde konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

Delillere erişimin ve etkili yargısal denetimin bulunmaması nedeniyle Parlamento, Türk makamlarını yabancı gazetecilere yönelik her türlü yargısal ve idari tacize derhal son vermeye çağırmaktadır.

Karar metninde, Türkiye'nin İranlı bağımsız gazeteci Kaveh Taheri, İsveçli gazeteci Joakim Medin ve mesleki faaliyetlerini yürüttükleri için hedef alınan diğer gazetecilere yönelik tüm sınır dışı işlemlerini ve hukuki süreçleri durdurması gerektiği belirtilmektedir. Avrupa Parlamentosu üyeleri ayrıca, en az 300 yabancı Hristiyanı ulusal güvenlik tehdidi olarak nitelendiren N-82 ve G-87 idari güvenlik kodlarının kullanımına derhal son verilmesini, bağımsız yargı denetimine açık, gerekçeli kararlar sunulmasını ve keyfi şekilde sınır dışı edilen kişilerin geri dönmesine izin verilmesini talep etmektedir.

Avrupa Komisyonu'nun 2025 Türkiye raporunda yer alan, medya özgürlüğü ve çoğulculuğunun ciddi şekilde kısıtlanmaya devam ettiği yönündeki değerlendirmeye katılan Avrupa Parlamentosu üyeleri, Komisyonu bu endişeleri Türkiye ile yürütülen siyasi diyalogda sistematik olarak gündeme getirmeye ve bu ihlallerin sürmesi durumunda hedefli tedbirleri değerlendirmeye çağırmaktadır. Karar, 502 lehte, 2 aleyhte oy ve 59 çekimser oyla kabul edilmiştir."