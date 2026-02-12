AP, Türkiye'de Gazetecilerin Sınır Dışı Edilmesini Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AP, Türkiye'de Gazetecilerin Sınır Dışı Edilmesini Kınadı

12.02.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Parlamentosu, Türkiye'deki yabancı gazetecilerin sınır dışı edilmesini kınadı ve durdurulmasını istedi.

(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu'ndan yapılan açıklamada, "Parlamento, Türkiye'de yabancı gazetecilerin ve yabancı Hristiyanların, ulusal güvenlik gerekçeleri öne sürülerek ve usule uygun yargı süreci işletilmeden hedefli biçimde sınır dışı edilmesini şiddetle kınamaktadır" denildi.

Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin ülkedeki yabancı gazeteciler ve yabancı Hristiyanların sınır dışı edilmesini kınayan bir kararı kabul etti. Parlamento'nun resmi internet sitesinde konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Parlamento, Türkiye'de yabancı gazetecilerin ve yabancı Hristiyanların, ulusal güvenlik gerekçeleri öne sürülerek ve usule uygun yargı süreci işletilmeden hedefli biçimde sınır dışı edilmesini şiddetle kınamaktadır."

Delillere erişimin ve etkili yargısal denetimin bulunmaması nedeniyle Parlamento, Türk makamlarını yabancı gazetecilere yönelik her türlü yargısal ve idari tacize derhal son vermeye çağırmaktadır.

Karar metninde, Türkiye'nin İranlı bağımsız gazeteci Kaveh Taheri, İsveçli gazeteci Joakim Medin ve mesleki faaliyetlerini yürüttükleri için hedef alınan diğer gazetecilere yönelik tüm sınır dışı işlemlerini ve hukuki süreçleri durdurması gerektiği belirtilmektedir. Avrupa Parlamentosu üyeleri ayrıca, en az 300 yabancı Hristiyanı ulusal güvenlik tehdidi olarak nitelendiren N-82 ve G-87 idari güvenlik kodlarının kullanımına derhal son verilmesini, bağımsız yargı denetimine açık, gerekçeli kararlar sunulmasını ve keyfi şekilde sınır dışı edilen kişilerin geri dönmesine izin verilmesini talep etmektedir.

Avrupa Komisyonu'nun 2025 Türkiye raporunda yer alan, medya özgürlüğü ve çoğulculuğunun ciddi şekilde kısıtlanmaya devam ettiği yönündeki değerlendirmeye katılan Avrupa Parlamentosu üyeleri, Komisyonu bu endişeleri Türkiye ile yürütülen siyasi diyalogda sistematik olarak gündeme getirmeye ve bu ihlallerin sürmesi durumunda hedefli tedbirleri değerlendirmeye çağırmaktadır. Karar, 502 lehte, 2 aleyhte oy ve 59 çekimser oyla kabul edilmiştir."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Türkiye, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AP, Türkiye'de Gazetecilerin Sınır Dışı Edilmesini Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Büyükşehir Meclisi de karıştı, oturum tatil edildi İzmir Büyükşehir Meclisi de karıştı, oturum tatil edildi
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak
Hülya Avşar’ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Metin Öztürk’ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
Osmaniye’de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Osmaniye'de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak’ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz

17:56
4 ülkeden gizli toplantı Türkiye’ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
17:20
Kaderin cilvesi Pereira Fenerbahçe’yi devirmek için Kadıköy’e gelecek
Kaderin cilvesi! Pereira Fenerbahçe'yi devirmek için Kadıköy'e gelecek
17:02
Serdal Adalı yeni transferi ’’Ohhh’’ diyerek tanıttı Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
17:00
Kanbolat Görkem Arslan’a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
Kanbolat Görkem Arslan'a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 18:03:21. #7.11#
SON DAKİKA: AP, Türkiye'de Gazetecilerin Sınır Dışı Edilmesini Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.