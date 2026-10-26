AP Türkiye Raportörü Amor, Sırbistan'da Öğrenci Listesi zaferini yeni başlangıç saydı - Son Dakika
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AP Türkiye Raportörü Amor, Sırbistan'da Öğrenci Listesi zaferini yeni başlangıç saydı

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AP Türkiye Raportörü Amor, Sırbistan\'da Öğrenci Listesi zaferini yeni başlangıç saydı
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AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Sırbistan ve Brezilya seçim sonuçlarını değerlendirdi. Amor, Sırbistan'da Öğrenci Listesi'nin zaferini yeni başlangıç, Brezilya'da Lula'nın kazanmasını demokrasi için iyi haber saydı; aşırı sağın kaçınılmaz olmadığını söyledi.

(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Sırbistan ve Brezilya'daki seçim sonuçlarını değerlendirdi. Sırbistan'da Öğrenci Listesi'nin zaferinin ülke için yeni bir başlangıç olduğunu belirten Amor, Brezilya'da Luiz Inácio Lula da Silva'nın yeniden devlet başkanı seçilmesine ilişkin ise "Aşırı sağın yükselişi kaçınılmaz bir dalga değil. Seferberlik, gerçek ve güçlü bir uluslararası gerici hareket tarafından desteklense bile onu durdurabilir" dedi.

Nacho Sanchez Amor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sırbistan ve Brezilya'daki seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Amor, Sırbistan seçim sonuçlarına ilişkin, "Sırbistan vatandaşları, ülkenin tarihinde yeni bir sayfa açmaya net bir şekilde karar vermiş, Öğrenci Listesi'ne ezici bir zafer sağlayarak Vucic'in dönemine son vermişlerdir. Sırbistan için yeni bir başlangıç, halkın taleplerini karşılama fırsatı ve umarız, AB katılım sürecini yeniden başlatma şansı" dedi.

Brezilya seçim sonuçlarına ilişkin de Amor, "Luiz Inácio Lula da Silva'nın zaferi, demokrasi ve sosyalizm için harika bir haber ve kilit bir içgörü sunuyor: Aşırı sağın yükselişi kaçınılmaz bir dalga değil. Seferberlik ve gerçek, güçlü bir uluslararası gerici hareket tarafından desteklense bile onu durdurabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
DemokrasiSırbistanPolitikaBrezilyaTürkiyeGüncelDünyaLulaSon Dakika

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