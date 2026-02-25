AP, UCM Yargıçlarına Yaptırımları Görüştü - Son Dakika
AP, UCM Yargıçlarına Yaptırımları Görüştü

25.02.2026 18:30
Avrupa Parlamentosu, ABD'nin UCM yargıçlarına yaptırımlarını ve mahkemenin zorluklarını tartıştı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi (AFET) üyesi milletvekilleri, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yargıçlarıyla savcılarına yönelik yaptırımları ve mahkemenin karşılaştığı diğer zorlukları görüştü.

AFET'in konuyla ilgili yapılan toplantısına katılan UCM Birinci Başkan Yardımcısı İtalyan Yargıç Rosario Salvatore Aitala, bazı insani değerlerin mevcut siyasi durum nedeniyle "çok ciddi şekilde" sarsıldığını belirtti.

Aitala, dünyanın son dört yılda "çarpıcı değişim" geçirdiğini ve UCM'nin de bu değişimlerden etkilendiğini kaydederek "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyelerinden biri (Rusya), çoğunlukla işimizi yaptığımız, çocukları ve diğer masum kurbanları savunduğumuz için bir dizi hakimi mahkum etti. Başkanlığını yaptığım Ukrayna dairesinin hakimleri 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı. BMGK'nin bir diğer daimi üyesi (ABD) ise mahkemeyi sıra dışı ve olağanüstü bir tehdit olarak ilan etti ve hakimlerle savcılara yaptırım uyguladı." dedi.

Bu adımlara tepki gösteren Aitala, "Bunun bizim için ne anlama geldiğini anlarsınız. 34 yılımı yargıda, diplomaside, üniversitede geçirdim ve şimdi teröristlerle, haydutlarla, dolandırıcılarla, uyuşturucu kaçakçılarıyla birlikte listeleniyoruz veya mahkum ediliyoruz." diye konuştu.

Toplantının moderatörü İspanyol milletvekili Hana Jalloul, UCM'nin "cezasızlıkla mücadelede tarihsel olarak çok önemli rol oynadığını" belirtti.

Jalloul, UCM'nin Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kenya ve Ukrayna'da yaşananlar bağlamında verdiği eski kararlardan "herkesin memnun olduğunu" ifade ederek "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya karşı çıkarılan tutuklama emirleri ve İsrail hükümeti üyelerinin işlemekle şüphelendiği suçlarla ilgili soruşturmalar, UCM'ye yönelik eleştirilerin yeniden alevlenmesine neden olan bir dönüm noktası oldu." dedi.

Sol gruptan milletvekili Marc Botenga da UCM'nin İsrailli yetkililere yönelik adımları nedeniyle saldırı altında olduğunu kaydederek "İki paralel uluslararası düzen görüyoruz. Afrikalılar ve diğerleri için yasal bir uluslararası düzen ve Batı ülkeleriyle Amerikalılar için başka bir dünya düzeni." eleştirisinde bulundu.

Avrupa'da yetkililerin İsrail hükümeti üyeleri yanında poz vererek "ikiyüzlü davrandığını" belirten Botenga, "UCM'nin tutuklama emri altında olan bir Başbakanın (Netanyahu), uçak kullanarak Avrupa hava sahasını geçmesine gerçekten izin verilmeli mi? Lideri hakkında tutuklama emri bulunan bir hükümetin bazı üyeleriyle aynı platformu paylaşmayalım." çağrısında bulundu.

ABD yönetimi, 20 Ağustos 2025'te UCM üyesi bazı yargıç ve savcı yardımcılarını "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine aldığını açıklamıştı. UCM, ABD'nin bu kararını "bağımsız adalet kurumuna yönelik açık saldırı" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA

