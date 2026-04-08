AP Üyesi Rima Hassan Gözaltı İddialarına Şikayetçi

Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan'ın, Paris'te gözaltına alındığı sırada basına sızdırılan bilgilerle ilgili şikayetçi olduğu bildirildi.

Hassan'ın avukatı Vincent Brengarth, Le Canard Enchaine dergisinin Hassan'ın 2 Nisan'da gözaltında olduğu sırada yaşananlarla ilgili kaleme aldığı haber hakkında ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, bu derginin soruşturmanın gizliliği kapsamındaki bilgilerin basına eş zamanlı ve geniş çapta sızdırılması ve soruşturma süresince Fransa Adalet Bakanlığı Sözcüsü Sacha Straub-Kahn ile yapılan görüşmelere ilişkin ortaya çıkardığı son derece ciddi iddialarla ilgili Hassan'ın şikayetçi olduğu belirtildi.

Hassan'ın, soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiği iddiasıyla şikayetçi olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, AP üyesinin ayrıca bu konuda idari soruşturma başlatılması için Fransız İçişleri ve Adalet bakanlarına mektup yazarak bu yönde talepte bulunduğu kaydedildi.

Straub-Kahn, X'ten yaptığı paylaşımda, Le Canard Enchaine dergisinin iddialarının "asılsız" olduğunu savunarak, "iftira" iddiasıyla Paris Cumhuriyet Savcısına şikayetçi olduğunu açıkladı.

Hassan, Fransa'nın başkenti Paris'te "terör propagandası yaptığı" iddiasıyla 2 Nisan'da gözaltına alınmış ve ardından serbest bırakılmıştı.

Rima Hassan'ın hakkındaki suçlamayla ilgili yargılanmasına 7 Temmuz'da başlanacak.

Le Canard Enchaine dergisi, dünkü haberinde Hassan'ın gözaltında olduğu sırada Straub-Kahn'ın basına karşı konuşkan davrandığını ve bu nedenle gözaltının neredeyse canlı şekilde aktarıldığını yazmıştı.

Fransa'da Ekim 2023'ten sonra Filistin'e destek veren çok sayıda siyasetçi ve aktivist, "terör propagandası" yapmakla suçlanarak gözaltına alınmıştı.