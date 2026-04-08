AP Üyesi Rima Hassan Gözaltı İddialarına Şikayetçi
AP Üyesi Rima Hassan Gözaltı İddialarına Şikayetçi

08.04.2026 19:15
Rima Hassan, gözaltındaki bilgilerin sızdırılmasına karşı suç duyurusunda bulundu.

Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan'ın, Paris'te gözaltına alındığı sırada basına sızdırılan bilgilerle ilgili şikayetçi olduğu bildirildi.

Hassan'ın avukatı Vincent Brengarth, Le Canard Enchaine dergisinin Hassan'ın 2 Nisan'da gözaltında olduğu sırada yaşananlarla ilgili kaleme aldığı haber hakkında ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, bu derginin soruşturmanın gizliliği kapsamındaki bilgilerin basına eş zamanlı ve geniş çapta sızdırılması ve soruşturma süresince Fransa Adalet Bakanlığı Sözcüsü Sacha Straub-Kahn ile yapılan görüşmelere ilişkin ortaya çıkardığı son derece ciddi iddialarla ilgili Hassan'ın şikayetçi olduğu belirtildi.

Hassan'ın, soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiği iddiasıyla şikayetçi olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, AP üyesinin ayrıca bu konuda idari soruşturma başlatılması için Fransız İçişleri ve Adalet bakanlarına mektup yazarak bu yönde talepte bulunduğu kaydedildi.

Straub-Kahn, X'ten yaptığı paylaşımda, Le Canard Enchaine dergisinin iddialarının "asılsız" olduğunu savunarak, "iftira" iddiasıyla Paris Cumhuriyet Savcısına şikayetçi olduğunu açıkladı.

Hassan, Fransa'nın başkenti Paris'te "terör propagandası yaptığı" iddiasıyla 2 Nisan'da gözaltına alınmış ve ardından serbest bırakılmıştı.

Rima Hassan'ın hakkındaki suçlamayla ilgili yargılanmasına 7 Temmuz'da başlanacak.

Le Canard Enchaine dergisi, dünkü haberinde Hassan'ın gözaltında olduğu sırada Straub-Kahn'ın basına karşı konuşkan davrandığını ve bu nedenle gözaltının neredeyse canlı şekilde aktarıldığını yazmıştı.

Fransa'da Ekim 2023'ten sonra Filistin'e destek veren çok sayıda siyasetçi ve aktivist, "terör propagandası" yapmakla suçlanarak gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AP Üyesi Rima Hassan Gözaltı İddialarına Şikayetçi - Son Dakika

Icardi’ye takım arkadaşları bile isyan etti Icardi'ye takım arkadaşları bile isyan etti
İsrail TV’sinden savaş geri sayımı Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu İsrail TV’sinden savaş geri sayımı! Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu
Trump’ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede İran’a da bir çağrısı var Trump'ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede! İran'a da bir çağrısı var
Eski Göztepeli Jahovic’ten Icardi’yi kızdıracak yorum Öyle böyle küçümsemedi Eski Göztepeli Jahovic'ten Icardi'yi kızdıracak yorum! Öyle böyle küçümsemedi
Yıllarca Türkiye’de görev yapan Lucescu’nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Pakistan’dan iki talep: İran Hürmüz’ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin Pakistan'dan iki talep: İran Hürmüz'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin

19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
18:58
Galatasaray’ın Göztepe maçı 11’inde büyük sürprizler
Galatasaray'ın Göztepe maçı 11'inde büyük sürprizler
18:54
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 89
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 89
18:18
Burdur’da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
Burdur'da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
SON DAKİKA: AP Üyesi Rima Hassan Gözaltı İddialarına Şikayetçi - Son Dakika
