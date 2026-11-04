AP'ye göre Roy Cooper, Kuzey Carolina Senato koltuğunu Demokratlara kazandırdı

AP'ye göre Roy Cooper, Kuzey Carolina Senato koltuğunu Demokratlara kazandırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AP'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Roy Cooper, Cumhuriyetçi rakibi Michael Whatley'i geçerek Kuzey Carolina Senato koltuğunu Demokratlara kazandırdı. Bu sonuçla Demokratlar Senato'daki koltuk sayısını 43'e yükseltirken Cumhuriyetçiler 34 sandalyede kaldı.
ABD'de resmi olmayan Kongre ara seçim sonuçları açıklanırken Demokratlar, Kuzey Carolina'daki Senato koltuğunu Cumhuriyetçilerden geri aldı.
Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, Demokrat aday Roy Cooper, Cumhuriyetçi rakibi Michael Whatley'i mağlup etti.
Kuzey Carolina'daki Senato koltuğunu geri alan Demokratlar için gecenin ilk büyük kazanımı anlamına gelen sonuç, Senatoda çoğunluğu geri kazanmayı hedefleyen Demokratlar için önemli bir kazanç niteliği taşıyor.
Bu sonuçla Demokratlar, Senato'daki toplam koltuk sayısını 43'e çıkarırken, Cumhuriyetçiler 34 sandalyeyle yarışı sürdürüyor.
Kaynak: AA
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