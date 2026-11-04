AP'ye göre Roy Cooper, Kuzey Carolina Senato koltuğunu Demokratlara kazandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

AP'ye göre Roy Cooper, Kuzey Carolina Senato koltuğunu Demokratlara kazandırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AP'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Roy Cooper, Cumhuriyetçi rakibi Michael Whatley'i geçerek Kuzey Carolina Senato koltuğunu Demokratlara kazandırdı. Bu sonuçla Demokratlar Senato'daki koltuk sayısını 43'e yükseltirken Cumhuriyetçiler 34 sandalyede kaldı.

ABD'de resmi olmayan Kongre ara seçim sonuçları açıklanırken Demokratlar, Kuzey Carolina'daki Senato koltuğunu Cumhuriyetçilerden geri aldı.

Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, Demokrat aday Roy Cooper, Cumhuriyetçi rakibi Michael Whatley'i mağlup etti.

Kuzey Carolina'daki Senato koltuğunu geri alan Demokratlar için gecenin ilk büyük kazanımı anlamına gelen sonuç, Senatoda çoğunluğu geri kazanmayı hedefleyen Demokratlar için önemli bir kazanç niteliği taşıyor.

Bu sonuçla Demokratlar, Senato'daki toplam koltuk sayısını 43'e çıkarırken, Cumhuriyetçiler 34 sandalyeyle yarışı sürdürüyor.

Kaynak: AA
Kuzey CarolinaPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler’den ilk açıklama Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler'den ilk açıklama
Selahattin Demirtaş’tan Terörsüz Türkiye açıklaması Selahattin Demirtaş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması
TFF’den Emre Belözoğlu’na kötü haber TFF'den Emre Belözoğlu'na kötü haber
Bakan Işıkhan’dan İşsizlik Sigortası Fonu ile ilgili iddialara yanıt Bakan Işıkhan'dan İşsizlik Sigortası Fonu ile ilgili iddialara yanıt
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu
04:45
Trump’a ilk büyük yenilgi İki yıl önce kazandığı eyalette desteklediği aday kaybetti
Trump’a ilk büyük yenilgi! İki yıl önce kazandığı eyalette desteklediği aday kaybetti
04:25
Türkiye karşıtı Chris Pappas ABD’de Senatoya seçildi
Türkiye karşıtı Chris Pappas ABD'de Senatoya seçildi
03:25
ABD’de gecenin ilk zaferi geldi Demokratlar Virginia’da kazandı
ABD'de gecenin ilk zaferi geldi! Demokratlar Virginia'da kazandı
02:51
Trump 1-7 Kasım’ı Anti-Komünizm Haftası ilan etti
Trump 1-7 Kasım'ı Anti-Komünizm Haftası ilan etti
02:35
ABD’de ilk sandıklar kapandı, oylar sayılmaya başlandı İşte ilk sonuçlar
ABD'de ilk sandıklar kapandı, oylar sayılmaya başlandı! İşte ilk sonuçlar
01:06
İran’da futbol maçı sırasında ekrana “Trump’ı öldüreceğiz“ yazısı yansıtıldı
İran'da futbol maçı sırasında ekrana "Trump'ı öldüreceğiz" yazısı yansıtıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 05:25:01. #.0.3#
SON DAKİKA: AP'ye göre Roy Cooper, Kuzey Carolina Senato koltuğunu Demokratlara kazandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android