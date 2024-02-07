Avrupa Parlamentosu, Yunanistan\'da hukukun üstünlüğü ihlallerine endişe duyuyor

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Avrupa Parlamentosu (AP), Yunanistan'da hukukun üstünlüğü ilkesinin ihlal edildiği yönündeki ciddi endişelerini belirterek, AB Komisyonunu harekete geçmeye çağırdı.

AP Genel Kurulunda milletvekillerin 330 lehte, 254 aleyhte ve 35 çekimser oyuyla kabul edilen kararda, Yunanistan'da "demokrasi, hukukun üstünlüğü ve temel haklara yönelik ciddi tehditlere ilişkin derin endişe duyulduğu" bildirildi.

Kararda ülkedeki gazetecilerin fiziksel tehditler, siyasetçilerin sözlü saldırıları, casus yazılımların neden olduğu gizlilik ihlalleri ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e yakın isimler aracılığıyla başlatılan yasal işlemlerle karşı karşıya kaldığı belirtilerek, basın özgürlüğüne ilişkin kaygılar bulunduğu kaydedildi.

Ülkedeki muhalif isimlere yönelik casus yazılımların uygulandığına değinilen kararda, "AP milletvekilleri dahil olmak üzere siyasi muhaliflerin izlenmesi amacıyla 'ulusal güvenlik tehditlerinin' kötüye kullanılmasının kınandığı" ifade edilerek, Avrupa Polis Teşkilatının (Europol) yardımıyla kapsamlı soruşturmalar yapılması çağrısında bulunuldu.

Kararda istihbarat servisini doğrudan başbakanın kontrolü altına sokan mevzuatın iptal edilmesi gerektiği savunularak, hükümeti denetleyen yetkililere karşı "siyasi baskı, gözdağı ve taciz" iddialarına değinildi.

"Aşırı güç, kötü muamele ve sistematik geri itme" iddiaları

Ülkede polisin "aşırı güç" kullandığına ilişkin iddialara da yer verilen kararda, "bu konuda açılan soruşturmalar ve mahkeme kararlarının yetersiz olduğuna, yolsuzluk iddialarına, yargı süreçlerinin uzunluğuna ve organize suç örgütlerinin polise sızması dahil çıkar çatışmalarına" işaret edildi.

Kararda göçmenlere yönelik "kötü muamele ve sistematik geri itmelerin yanı sıra sivil topluma yönelik saldırılar ile insan hakları aktivistlerine yönelik karalama kampanyalarının" endişe verici olduğu aktarıldı.

AP milletvekilleri karar çerçevesinde AB Komisyonunu, Yunanistan'da AB değerlerinin ihlalini ele almak üzere mevcut mekanizmaları "tam kullanmaya" çağırdı.

AP'nin kararları üye ülkelere tavsiye ya da çağrı niteliğinde oluyor ve üye ülkeler için hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor.